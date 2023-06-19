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سينضم لصفوفه حتى 2027

تفاصيل عقد كانتي مع الاتحاد

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٧ مساءً
تفاصيل عقد كانتي مع الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي قد حسمت صفقة نجم فريق تشيلسي، الفرنسي نجولو كانتي إلى صفوف العميد بشكل رسمي.

كانتي يوقع للاتحاد

وأشارت صحيفة sportitalia الإيطالية، إلى أن الاتحاد أنهى صفقة كانتي رسميًا، لتدعيم صفوفه قبل المشاركة في البطولة العربية للأندية، مؤكدًا أنه وقع على العقود رسميًا، ووصلت قيمة التعاقد 100 مليون يورو.

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كانتي
نجم تشيلسي – المصدر thesun

وفي السياق ذاته، أوضح الصحافي بشبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، سانتي أونا، أن كانتي وقع على العقود بالأمس، بعدما أنهى كافة الفحوصات الطبية في دبي، وسيحصل على 25 مليون يورو في العام، علمًا بأن عقده ممتد حتى 2027.

وجاء تعاقد الاتحاد مع كانتي صاحب الـ32 عامًا في صفقة انتقال حر، حيث ينتهي عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بنهاية الشهر المقبل، ولم يتم التوصل إلى اتفاق مع الإدارة بشأن التجديد حتى الآن.

كانتي
نجم تشيلسي – المصدر @FabrizioRomano

ثاني الصفقات بعد بنزيما

وفي حالة إتمام التعاقد مع نجم تشيلسي، سيكون ثاني صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث نجحت الإدارة في ضم مهاجم ريال مدريد، الإسباني كريم بنزيما في صفقة انتقال حر.

وتسعى إدارة الاتحاد في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية هذا الصيف، لمواصلة المنافسة على البطولات بعد حصد لقبي كأس السوبر السعودي ودوري روشن السعودي، بجانب المشاركة في كأس العالم للأندية.

كريم بنزيما
بنزيما بالكرة الذهبية – المصدر @ittihad

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