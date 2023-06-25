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اللاعب السنغالي انضم قادمًا من تشيلسي

تفاصيل عقد كوليبالي مع الهلال

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٣ مساءً
تفاصيل عقد كوليبالي مع الهلال
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الهلال مساء اليوم الأحد عن تعاقده مع اللاعب السنغالي كاليدو كوليبالي قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية.

وأعلن أزرق الرياض ضمه للاعب السنغالي صاحب الـ 32 عامًا قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.

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كاليدو كوليبالي - الهلال

وسيلعب كوليبالي مع الهلال حتى صيف عام 2026، كما جرى مراسم توقيع العقد في مقر النادي في الرياض.

ونشر حساب النادي لقطات من التعاقد مع المدافع السنغالي صاحب الـ32 عامًا ليكون ثاني صفقة للفريق الأزرق بعد ضم البرتغالي روبن نيفيز قادمًا من فريق وولفرهامبتون الإنجليزي.

كاليدو كوليبالي - الهلال

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