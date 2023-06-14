تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع جيسوس لقيادة الأخضر

يبدو أن المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، بات قريبًا للغاية من توقيع عقود تدريبه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بشكل رسمي، بعد رحيله عن فنربشخة.

جيسوس يقود الأخضر

وأكد الصحافي البرتغالي بيدرو سيبولفيدا، أن جيسوس سوف يرفض العروض المقدمة إليه من الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو أو منتخب البرازيل، حيث يُفضل قيادة الأخضر.

وأشار بيدرو سيبولفيدا، إلى أن المدرب البرتغالي اتفق مع مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم، على قيادة الأخضر لمدة عامين، مع أفضلية التجديد لعام آخر، حيث سيحصل على 14 مليون يورو سنويًا.

وكان جيسوس قد صرح مؤخرًا بأنه يحلم بقيادة منتخب في نهائيات كأس العالم، وأكد أنه شارك في بطولات أخرى، إلا أنه لم يتواجد مطلقًا في المونديال، وأكد أنه سيعلن وجهته المقبلة مع نهاية الشهر الجاري.

الرحيل عن فنربخشة

وأعلن جيسوس صاحب الـ68 عامًا، قبل يومين، رحيله عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة، بعد قيادته للتتويج بلقب كأس تركيا، بعد الفوز على باشاك شهير بهدفين دون رد.

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة في التتويج بلقب الدوري التركي، حيث أنهى الموسم في المركز الثاني خلف غلطة سراي، ما أثار غضب الجماهير التي كانت تطمح في الفوز بالبطولة الغائبة عن خزائنه منذ 2014.