تفاصيل مفاوضات الهلال مع لوبيتيجي وأليغري

تواصل إدارة نادي الهلال محاولاتها لحسم ملف المدير الفني سريعًا، قبل بدء استعدادات الفريق الأول لكرة القدم لانطلاق منافسات الموسم المقبل.

الهلال يفاوض لوبيتيجي وأليغري

وكشف الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي كواليس آخر مستجدات مفاوضات الهلال مع لوبيتيجي وأليغري، مؤكدًا أن الإدارة لازالت تبحث عن مدير فني جديد حتى الآن.

وأشار جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن إدارة الأزرق عادت لإجراء مفاوضات مع لوبيتيجي، وتبدو المحادثات إيجابية حتى الآن، ولكن لم يتم الاتفاق على أي شيء.

ولفت إلى أن مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، أليغري لازال هدفًا من قبل إدارة نادي الهلال، ولكنه لم يرد على العرض الذي تلقاه منذ أيام.

وأكدت تقارير أن أليغري يحصل على 9 ملايين يورو مع يوفنتوس، ويمتد عقده حتى عام 2025، وتلقى عرضًا ضخمًا من الزعيم، بحصوله على 4 أضعاف ما يتقاضاه حاليًا، إلا أنه أبدى تمسكه بالاستمرار مع اليوفي.

الزعيم يُدعم صفوفه

وتسعى الإدارة لحسم ملف المدير الفني سريعًا، لفتح ملف اللاعبين الأجانب والصفقات المحلية، من أجل ضمان تواجدهم خلال معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

كما تطمح الإدارة في صفقات عالمية هذا الصيف، أملًا في ظهور الفريق بشكل مميز، والمنافسة على الألقاب، لتدخل في مفاوضات مع أكثر من لاعب عالمي، وفي مقدمتهم، البرازيلي نيمار، وذلك بعد فشل محاولات ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي.