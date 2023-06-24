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تفاصيل وظائف جامعة جازان وشروط التقديم

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٥ مساءً
تفاصيل وظائف جامعة جازان وشروط التقديم
المواطن - فريق التحرير

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تواصل جامعة جازان ممثلة في عمادة الموارد البشرية، قبول طلبات شغل الوظائف التقنية الشاغرة على سلم الوظائف العامة والتي سبق الإعلان عنها، وذلك لحملة شهادة البكالوريوس فما فوق (الماجستير والدكتوراه) من السعوديين والسعوديات.

تفاصيل وظائف جامعة جازان

وبحسب الإعلان السابق فإن الوظائف المتاحة هي وظائف تقنية بسلم الموظفين العام على المرتبة (السابعة) و(الثامنة) ووفقًا للمسميات الوظيفية التالية.
1- مصمم نظم.
2- مطور برامج.
3- فني دعم تقنية المعلومات.

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شروط وظائف جامعة جازان

وقد اشترطت جامعة جازان في المتقدمين ما يلي:

  •  أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  • يلزم أن يشتمل الطلب المقدم من خلال الموقع الإلكتروني على كامل الوثائق والمستندات المطلوبة بصيغة PDF.
  • سيتم استبعاد أي طلب تختلف فيه المعلومات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني عن واقع المعلومات المتواجدة في الوثائق الرسمية.
  •  لا يحق للمتقدم المسابقة على أكثر من وظيفة ويستبعد جميع الطلبات التي يتم فيها التكرار.
  • على المتقدم الاطلاع على قائمة الوظائف والتخصصات المطلوبة وتحديد مسمى الوظيفة والتخصص المتوافق مع المؤهلات التي يحملها.
  • التقديم على هذه الوظائف لا يعد ترشيحًا نهائيًا.
  • سيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط والضوابط المحددة في أولًا وثانيًا.

موعد التقديم

وقالت جامعة جازان إن التقدم متاح من يوم الجمعة 1444/12/05هـ الموافق 2023/06/23م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يوم 1444/01/04هـ الموافق 2023/07/22م، وللاطلاع على المستندات والشروط المطلوبة والتخصصات عبر زيارة موقع الجامعة بوابة التوظيف.

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