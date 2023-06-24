تفاصيل وظائف جامعة جازان وشروط التقديم

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تواصل جامعة جازان ممثلة في عمادة الموارد البشرية، قبول طلبات شغل الوظائف التقنية الشاغرة على سلم الوظائف العامة والتي سبق الإعلان عنها، وذلك لحملة شهادة البكالوريوس فما فوق (الماجستير والدكتوراه) من السعوديين والسعوديات.
وبحسب الإعلان السابق فإن الوظائف المتاحة هي وظائف تقنية بسلم الموظفين العام على المرتبة (السابعة) و(الثامنة) ووفقًا للمسميات الوظيفية التالية.
1- مصمم نظم.
2- مطور برامج.
3- فني دعم تقنية المعلومات.
وقد اشترطت جامعة جازان في المتقدمين ما يلي:
وقالت جامعة جازان إن التقدم متاح من يوم الجمعة 1444/12/05هـ الموافق 2023/06/23م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يوم 1444/01/04هـ الموافق 2023/07/22م، وللاطلاع على المستندات والشروط المطلوبة والتخصصات عبر زيارة موقع الجامعة بوابة التوظيف.