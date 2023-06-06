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أوكرانيا تتهم روسيا بتفجير السد

تفجير سد نوفا كاخوفكا في خيرسون

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٦ مساءً
تفجير سد نوفا كاخوفكا في خيرسون
المواطن - فريق التحرير

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قالت القيادة العسكرية في جنوب أوكرانيا، إن القوات الروسية فجرت سد نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون.

هجوم مضاد

وكانت السلطات المحلية الأوكرانية أعلنت، قبل أيام، فرض حظر تجوّل في خيرسون الواقعة قرب خط المواجهة، تزامناً مع قول كييف إنها تستكمل الاستعدادات لهجوم مضاد واسع النطاق.

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وسيطرت روسيا منذ بداية غزوها في فبراير 2022، على جزء كبير من منطقة خيرسون، بما في ذلك عاصمتها التي تحمل الاسم نفسه.

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