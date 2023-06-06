تفجير سد نوفا كاخوفكا في خيرسون

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قالت القيادة العسكرية في جنوب أوكرانيا، إن القوات الروسية فجرت سد نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون.
وكانت السلطات المحلية الأوكرانية أعلنت، قبل أيام، فرض حظر تجوّل في خيرسون الواقعة قرب خط المواجهة، تزامناً مع قول كييف إنها تستكمل الاستعدادات لهجوم مضاد واسع النطاق.
وسيطرت روسيا منذ بداية غزوها في فبراير 2022، على جزء كبير من منطقة خيرسون، بما في ذلك عاصمتها التي تحمل الاسم نفسه.
تفجير سد نوفا كاخوفكا يغرق منازل في #خيرسون.. واتهامات متبادلة بين #روسيا و #أوكرانيا#العربية pic.twitter.com/1Jon8H2kM9
— العربية (@AlArabiya) June 6, 2023