تفجير مسجد خلال جنازة مسؤول أفغاني

أعلن رئيس المكتب الإعلامي لإقليم بدخشان معز الدين أحمدي، اليوم الخميس، أن انفجارًا وقع داخل المسجد خلال جنازة نائب حاكم الإقليم، نصار أحمد أحمدي، الذي قُتل خلال هجوم وقع يوم الثلاثاء الماضي.

وبحسب “العربية” أسفر الانفجار عن سقوط 13 قتيلًا في حصيلة أولية للانفجار الذي كان يستهدف مولوي صفي الله صميم، قائد شرطة ولاية بغلان السابق.

فيما أشارت مصادر محلية أخرى، إلى احتمال أن يكون وزير الاقتصاد في طالبان قاري دين محمد حنيف من بين القتلى.

وفي وقت سابق، أعلن تنظيم داعش عن مسؤوليته عن انفجار سيارة ملغومة، أسفرت عن مقتل نائب حاكم الإقليم، لترتفع العمليات الإرهابية للتنظيم منذ سيطرة طالبان على الحكم في البلاد في أغسطس 2021.