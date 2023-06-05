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لخدمة الحجاج والزوار

تفعيل مبادرة ترحيب مع اقتراب موسم الحج

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٢ صباحاً
تفعيل مبادرة ترحيب مع اقتراب موسم الحج
المواطن - واس

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فعلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية أمس، مبادرة “ترحيب” لاستقبال ضيوف الرحمن.

خدمات وتسهيلات

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية عمر بن سليمان المحمادي، أن المبادرة تهدف إلى تقديم كافة الخدمات والتسهيلات التي تعين الحجاج والزوار للمسجد الحرام، لتأدية مناسكهم وفق منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية، والتطوعية، والإنسانية، ضمن حملة الرئاسة “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا” لعامها الـ 11 تحت شعار “من الوصول إلى الحصول”، تحقيقاً لخطة الرئاسة التطويرية 2024 في إثراء تجربة ضيوف الرحمن، مؤكداً استعداد الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية في خدمة ضيوف الرحمن، وبحث سبل وآفاق التعاون المشترك مع الجهات المعنية لتجويد منظومة الخدمات الاجتماعية المقدمة في موسم الحج، والعمل على مواكبة التميز والجودة والريادة في الخدمات الاجتماعية المجتمعية المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام، من مبدأ حسن الوفادة وكرم الضيافة لحجاج بيت الله الحرام.

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