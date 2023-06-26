تفويج 40% من الحجاج إلى مشعر عرفة مباشرة المشاعر المقدسة وجبل النور خالية من قرود البابون اكتمال استعدادات مشعر عرفات لاستقبال الحجاج مهمات أمنية وإنسانية لـ الشرطة العسكرية الخاصة لضمان سلامة الحجاج وزير الصحة يتفقد مستشفى القوات المسلحة الميداني في مشعر عرفه 5 حركات مختلفة لقطار المشاعر بناء على مناسك الحج تفويج الحجاج إلى مشعر عرفة في الـ 8 مساءً صور مشعر منى قديمًا وحديثًا تظهر الجهود السعودية نجاح خطة تفويج الحجاج لأداء طواف القدوم بانسيابية وبدون اختناقات حمام الحمى يحلق بدون خوف في محيط الحرم
يبدأ تفويج الحجاج من مشعر منى إلى عرفة اليوم الاثنين من الساعة الـ 8 مساء وحتى الـ6 من صباح الغد الثلاثاء.
وقال مراسل قناة “الإخبارية”، إنه سيتم تفويج الحجاج إلى مشعر عرفة اليوم عند الساعة 8 مساءً، ومن المفترض ألا يتواجد أحد من ضيوف الرحمن في مشعر منى عند الساعة الـ7 صباحًا.
ويتم التفويج من مشعر منى إلى عرفة عبر طريقتين هما قطار المشاعر والحافلات التي تنقل الحجاج.
واكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام اليوم الاثنين الثامن من شهر ذي الحجة 1444 هـ إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية اقتداءً بهدى الرسول محمد – صلى الله عليه وسلم – .
ورافق توافد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى تحفهم العناية الإلهية والآلاف من رجال الأمن بمختلف قطاعاته لمتابعة توافد الحجاج إلى المشعر وسط تكامل لمنظومة عمل مختلف الجهات المعنية بخدمة الحجاج.
فيديو عاجل | مراسل #الإخبارية عبدالله الرويس: سيبدأ تفويج الحجاج إلى #عرفة اليوم من الساعة الـ 8 مساء وحتى الـ 6 صباحا #بسلام_آمنين pic.twitter.com/Vhh52eeEV5
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 26, 2023