حاجة أرجنتينية تكشف عن معايشتها آية قرآنية عند وصولها إلى الحرم المكي تفويج الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة المنورة إلى مكة المكرمة الأمر بالمعروف تفعّل التوعية عبر المنافذ الحدودية والمراكز الميدانية التوعوية السديس يوجه بإنشاء مبادرة واحة الإعلام في الرئاسة خلال موسم الحج ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يزورون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعقد 6 جلسات مع رواد الأعمال والحرفيين دارة الملك عبدالعزيز تنشر صورة لـ الملك سلمان وولي العهد يؤديان الحج الإطاحة بـ 6 مخالفين لتهريبهم 120 كجم قات مخدر بالعارضة سعود الطبية: يُفضّل تأجيل حج الحامل في حال وجود تاريخ مرضي وظائف شاغرة بـ الجامعة السعودية الإلكترونية
انطلقت فجر اليوم السبت، قافلة وزارة الصحة التي تقلّ حجاجًا من مختلف الجنسيات، يمثّلون المرضى المنومين في مستشفيات المدينة المنورة؛ لإيصالهم إلى المشاعر المقدسة، وتنويمهم في مستشفى جبل الرحمة في مشعر عرفات؛ لتمكينهم من استكمال الخطة العلاجية لهم، وأداء مناسك الحج لهذا العام 144هـ.
وأوضحت وزارة الصحة أن القافلة تضم أسطولًا متكاملًا مكونًا من “16” سيارة إسعاف مزوّدة بجميع التجهيزات الطبية المتكاملة، مع تواجد فريق طبي متخصّص مكوّن من 83 ممارسًا متخصصًا “أطباء وتمريض ومسعفين”، إلى جانب 4 سيارات إسعاف متمركزة على طريق الهجرة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، وسيارتي إسعافات العناية المركزة، إضافة إلى 5 إسعافات مساندة وكابينة أوكسجين متكاملة، وورشة إسعافات متنقلة، وحافلة لنقل مرافقي المرضى.
هذا وتحرص وزارة الصحة في كل عام على نقل الحجاج المنومين في مستشفيات المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة؛ ليتمكّنوا من إتمام مناسك حجهم بصحة وسلامة، واستكمال مراحل علاجهم في مستشفيات المشاعر المقدسة، بعد أن تقدّم لهم كافة الخدمات الطبية اللازمة في مستشفيات المدينة المنورة.
وعبر عدد من الحجاج المرضى ومرافقيهم عن شكرهم وتقديرهم خلال عملية التفويج لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، على تسهيل سبل أداء فريضة الحج ومستوى الرعاية الصحية التي قدمت لهم بالمدينة المنورة منذ قدومهم وحتى موعد مغادرتهم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.
وكيل وزارة الصحة "د هاني جوخدار": اخترنا نقل المرضى إلى هذا المستشفى لأنه مطل على "جبل الرحمة" #العربية_في_الحج pic.twitter.com/tJOxCiJC4d
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 24, 2023
فيديو | وصول الحجاج المنومين من مستشفيات المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة لتأدية المناسك وتخصيص طبيب لكل حاج #الإخبارية #بسلام_آمنين pic.twitter.com/gFUnoLxv51
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 24, 2023