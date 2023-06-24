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لإيصالهم إلى المشاعر المقدسة وتنويمهم في مستشفى جبل الرحمة في مشعر عرفات

تفويج الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٤ مساءً
تفويج الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة المنورة إلى مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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انطلقت فجر اليوم السبت، قافلة وزارة الصحة التي تقلّ حجاجًا من مختلف الجنسيات، يمثّلون المرضى المنومين في مستشفيات المدينة المنورة؛ لإيصالهم إلى المشاعر المقدسة، وتنويمهم في مستشفى جبل الرحمة في مشعر عرفات؛ لتمكينهم من استكمال الخطة العلاجية لهم، وأداء مناسك الحج لهذا العام 144هـ.

فريق متكامل من الأطباء والتجهيزات

وأوضحت وزارة الصحة أن القافلة تضم أسطولًا متكاملًا مكونًا من “16” سيارة إسعاف مزوّدة بجميع التجهيزات الطبية المتكاملة، مع تواجد فريق طبي متخصّص مكوّن من 83 ممارسًا متخصصًا “أطباء وتمريض ومسعفين”، إلى جانب 4 سيارات إسعاف متمركزة على طريق الهجرة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، وسيارتي إسعافات العناية المركزة، إضافة إلى 5 إسعافات مساندة وكابينة أوكسجين متكاملة، وورشة إسعافات متنقلة، وحافلة لنقل مرافقي المرضى.

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هذا وتحرص وزارة الصحة في كل عام على نقل الحجاج المنومين في مستشفيات المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة؛ ليتمكّنوا من إتمام مناسك حجهم بصحة وسلامة، واستكمال مراحل علاجهم في مستشفيات المشاعر المقدسة، بعد أن تقدّم لهم كافة الخدمات الطبية اللازمة في مستشفيات المدينة المنورة.

وعبر عدد من الحجاج المرضى ومرافقيهم عن شكرهم وتقديرهم خلال عملية التفويج لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، على تسهيل سبل أداء فريضة الحج ومستوى الرعاية الصحية التي قدمت لهم بالمدينة المنورة منذ قدومهم وحتى موعد مغادرتهم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

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