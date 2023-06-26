تفويج 40% من الحجاج إلى مشعر عرفة مباشرة المشاعر المقدسة وجبل النور خالية من قرود البابون اكتمال استعدادات مشعر عرفات لاستقبال الحجاج مهمات أمنية وإنسانية لـ الشرطة العسكرية الخاصة لضمان سلامة الحجاج وزير الصحة يتفقد مستشفى القوات المسلحة الميداني في مشعر عرفه 5 حركات مختلفة لقطار المشاعر بناء على مناسك الحج تفويج الحجاج إلى مشعر عرفة في الـ 8 مساءً صور مشعر منى قديمًا وحديثًا تظهر الجهود السعودية نجاح خطة تفويج الحجاج لأداء طواف القدوم بانسيابية وبدون اختناقات حمام الحمى يحلق بدون خوف في محيط الحرم
كشف مراسل قناة “الإخبارية”، أنه سيكون هناك تفويج مباشر لبعض الحجاج إلى مشعر عرفة لتخفيف الزحام.
وقال مراسل الإخبارية إن يوم غد سيتم التفويج بشكل مباشر لـ40% من أعداد الحجاج إلى عرفات دون المرور بمشعر منى وذلك بهدف تخفيف الزحام وخلق طريقة ميسرة للحجاج عبر عدم تكدسهم في محطات القطارات والحافلات والطرقات.
ومن المقرر أن يبدأ تفويج الحجاج من مشعر منى إلى عرفة اليوم الاثنين من الساعة الـ 8 مساء وحتى الـ6 من صباح الغد الثلاثاء.
وقال مراسل قناة “الإخبارية”، إنه سيتم تفويج الحجاج إلى مشعر عرفة اليوم عند الساعة 8 مساءً، ومن المفترض ألا يتواجد أحد من ضيوف الرحمن في مشعر منى عند الساعة الـ7 صباحًا.
ويتم التفويج من مشعر منى إلى عرفة عبر طريقتين هما قطار المشاعر والحافلات التي تنقل الحجاج.
وأكمل مشعر عرفات استعداداته لاستقبال توافد الحجيج وجموع ضيوف البيت الحرام مع إشراقة صباح غدًا الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة، للصعود إلى جبل عرفات لقضاء يوم عرفة، مستشعرين مناسكهم بكل طمأنينة وتحفهم عناية الرحمن.
فيديو | مراسل #الإخبارية عبد الله الرويس: سيكون هناك تفويج مباشر لبعض الحجاج إلى مشعر عرفة لتخفيف الزحام#بسلام_آمنين pic.twitter.com/S7ZdIc51Jn
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 26, 2023