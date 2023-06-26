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تفويج 40% من الحجاج إلى مشعر عرفة مباشرة Icon المشاعر المقدسة وجبل النور خالية من قرود البابون Icon اكتمال استعدادات مشعر عرفات لاستقبال الحجاج Icon مهمات أمنية وإنسانية لـ الشرطة العسكرية الخاصة لضمان سلامة الحجاج Icon وزير الصحة يتفقد مستشفى القوات المسلحة الميداني في مشعر عرفه Icon 5 حركات مختلفة لقطار المشاعر بناء على مناسك الحج Icon تفويج الحجاج إلى مشعر عرفة في الـ 8 مساءً Icon صور مشعر منى قديمًا وحديثًا تظهر الجهود السعودية Icon نجاح خطة تفويج الحجاج لأداء طواف القدوم بانسيابية وبدون اختناقات Icon حمام الحمى يحلق بدون خوف في محيط الحرم Icon

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بهدف تخفيف الزحام وعدم التكدس

تفويج 40% من الحجاج إلى مشعر عرفة مباشرة

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤١ مساءً
تفويج 40% من الحجاج إلى مشعر عرفة مباشرة
المواطن - فريق التحرير

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كشف مراسل قناة “الإخبارية”، أنه سيكون هناك تفويج مباشر لبعض الحجاج إلى مشعر عرفة لتخفيف الزحام.

التفويج إلى عرفة مباشرة

وقال مراسل الإخبارية إن يوم غد سيتم التفويج بشكل مباشر لـ40% من أعداد الحجاج إلى عرفات دون المرور بمشعر منى وذلك بهدف تخفيف الزحام وخلق طريقة ميسرة للحجاج عبر عدم تكدسهم في محطات القطارات والحافلات والطرقات.

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ومن المقرر أن يبدأ تفويج الحجاج من مشعر منى إلى عرفة اليوم الاثنين من الساعة الـ 8 مساء وحتى الـ6 من صباح الغد الثلاثاء.

موعد التفويج

وقال مراسل قناة “الإخبارية”، إنه سيتم تفويج الحجاج إلى مشعر عرفة اليوم عند الساعة 8 مساءً، ومن المفترض ألا يتواجد أحد من ضيوف الرحمن في مشعر منى عند الساعة الـ7 صباحًا.

ويتم التفويج من مشعر منى إلى عرفة عبر طريقتين هما قطار المشاعر والحافلات التي تنقل الحجاج.

وأكمل مشعر عرفات استعداداته لاستقبال توافد الحجيج وجموع ضيوف البيت الحرام مع إشراقة صباح غدًا الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة، للصعود إلى جبل عرفات لقضاء يوم عرفة، مستشعرين مناسكهم بكل طمأنينة وتحفهم عناية الرحمن.

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