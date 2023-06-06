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تقارير بريطانية تكشف تفاصيل اجتماع الوليد بن طلال مع مالك تشيلسي

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
تقارير بريطانية تكشف تفاصيل اجتماع الوليد بن طلال مع مالك تشيلسي
المواطن - فريق التحرير

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سلطت وسائل الإعلام البريطانية الضوء على الاجتماع الذي دار اليوم في الرياض بين الأمير الوليد بن طلال عضو شرف الهلال والأمريكي تود بويلي مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، بحضور فهد بن نافل رئيس الهلال المنتهية ولايته.

نجما تشيلسي على رادار دوري روشن

وذكر موقع Football London البريطاني أن الاجتماع جاء من أجل حسم الصفقات الصيفية حيث قيل إن كلاً من البرازيلي تياجو سيلفا والفرنسي نغولو كانتي لاعبي البلوز قريبان من الانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم المقبل.

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وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية عن الراتب المتوقع للنجم الفرنسي نغولو كانتي الحصول عليه من نادي الاتحاد في حال وافق على العرض.

وذكر الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في “تويتر” أن اللاعب الفرنسي صاحب الـ32 عامًا سيتقاضى 100 مليون يورو تشمل حقوق الصورة والإعلانات.

وينتهي عقد النجم الفرنسي صاحب الأصول المالية، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي بنهاية الشهر الحالي، ولم يتم التوصل إلى اتفاق مع الإدارة بشأن التجديد حتى الآن، ليتلقى أكثر من عرض؛ أبرزهم من الاتحاد.

كانتي

 

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