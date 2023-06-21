تقارير عالمية: السعودية تقدم أكبر عرض تسويقي لاستضافة إكسبو 2030

تشهد باريس منافسة قوية بين عدد من البلدان، بينها السعودية؛ من أجل الحصول على حق استضافة معرض إكسبو العالمي 2030، وهو حدث ضخم يمكن أن يدر عائدات وفرص عمل كبيرة، كما أنه يلقى اهتمامًا عالميًّا.

منافسة عالمية لاستضافة إكسبو 2030

وقدمت ثلاث دول، وهي إيطاليا والسعودية وكوريا الجنوبية، عروضها، الثلاثاء، أمام المكتب الدولي للمعارض في باريس. ومن المتوقع التصويت بين الدول الأعضاء في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأشادت تقارير عالمية بالعرض التقديمي للمملكة العربية السعودية، وقالت “إيه بي سي” نيوز الأمريكية، في تقريرها: إن المملكة العربية السعودية تقوم بأكبر دفعة تسويقية من أجل الحصول على فرصة استضافة معرض إكسبو 2030.

حملة تسويقية لمعرض الرياض إكسبو 2030

وقامت الرياض بتمويل حملة تسويقية لمعرض “الرياض إكسبو 2030” أمام برج إيفل، كما تم نشر إعلانات ترويجية على سيارات الأجرة في باريس، فيما يقوم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برحلة تستغرق أسبوعًا إلى فرنسا، يلتقي خلالها كبار المسؤولين في فرنسا من أجل دعم ملف استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030.

في غضون ذلك، جاءت رئيسة الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني، ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، إلى باريس من أجل حشد الدعم لملفاتهم أيضًا، إلا أن الحملة التسويقية للرياض تشهد تأييدًا غير مسبوق بين دول العالم.

أهمية المعرض بالنسبة للرياض

وبالنسبة للسعودية، ستعزز استضافة المعرض الدولي مساعي ولي العهد لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وقال فهد الرشيد، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض: إن خطة معرض السعودية تتضمن شبكة نقل عام ضخمة، وحديقة رئيسية، وخطة لتحويل الرياض إلى معرض فني مفتوح.

عرض تسويقي ضخم

أكد وزير الاستثمار، خالد الفالح، أن الميزانية المخصصة لاستضافة معرض إكسبو 2030 تبلغ 7.8 مليار دولار.

وأضاف الفالح، خلال عرض ملف “الرياض إكسبو 2030” أمام المكتب الدولي للمعارض، أن موقع إكسبو سيكون ملتقى عالميًّا للشركات للبحث عن فرص بالسعودية، لافتًا إلى أن السعودية تعمل من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

فيما أعلنت السفيرة السعودية في الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر، أن السعودية ستصدر تأشيرة دخول خاصة بمعرض إكسبو 2030 حال الحصول على الموافقة الدولية.

معرض إكسبو 2023

يذكر أن السعودية قد أقامت معرض إكسبو 2030 في العاصمة الفرنسية باريس ضمن حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030، الذي أقامته الهيئة الملكية لمدينة الرياض لمندوبي 179 دولة من أعضاء المكتب الدولي للمعارض– المنظمة المسؤولة عن معرض إكسبو الدولي– وذلك بتشريف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

دعم التحول الوطني

ويشكل معرض الرياض إكسبو 2030 فرصة للمملكة لمشاركة قصتها في التحول الوطني غير المسبوق مع غيرها من دول وشعوب العالم.

يُشار إلى أن هذا الحفل يُقام ضمن إجراءات الترشيح لاستضافة “معرض الرياض إكسبو 2030″، ويهدف إلى التعريف بجاهزية العاصمة وخططها ومشاريعها لاستضافة المعرض، تمهيداً للتصويت لاختيار المدينة المستضيفة لهذا الحدث في اجتماع الجمعية العمومية التالي الذي سيعقد في شهر نوفمبر 2023م، في الوقت الذي يحظى الملف بدعم القيادة– حفظها الله– وعمل مشترك بين الجهات الحكومية كافة، بالإضافة إلى دعم المجتمع السعودي.