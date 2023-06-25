تقارير .. مارسيلو بروزوفيتش يوقع لـ النصر حتى 2026

طميّة مركبة إسعاف برمائية لخدمة الحجاج وفاة أول مريض شُخّص بـالتوحد سبب رفض ماسيمليانو أليجري عرض تدريب الهلال إيلون ماسك: مصارعتي لمارك في قفص حديدي احتمال وارد إحباط ترويج 55.816 قرصًا خاضعًا للتداول الطبي في الرياض الأهلي المصري يعبر منتخب السويس في كأس مصر وظائف شاغرة في العليان القابضة ثعبان ضخم يقتحم موقفًا للسيارات بالنمسا وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب وظائف شاغرة للسائقين بفروع شركة غازكو
كشفت تقارير إعلامية أن النصر نجح في الحصول على توقيع اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال الإعلامي عبدالله الثقيل عبر حسابه في “تويتر” : ” رسميًا النصر وقع مع اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لمدة 3 مواسم، الله ينفع به”.
ويمتد تعاقد النجم الكرواتي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي حتى عام 2026، وتلقى عرضين للرحيل هذا الصيف، الأول من نادي النصر، والثاني من برشلونة الذي يسعى لضمه لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس.
وأكد الصحافي بشبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، سانتي أونا، أن رئيس نادي النصر سيُسافر إلى ميلان خلال الساعات القليلة القادمة، أملًا في حسم الصفقة بشكل نهائي مع إنتر ميلان وضم النجم الكرواتي.