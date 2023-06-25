تقارير .. مارسيلو بروزوفيتش يوقع لـ النصر حتى 2026

كشفت تقارير إعلامية أن النصر نجح في الحصول على توقيع اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الإعلامي عبدالله الثقيل عبر حسابه في “تويتر” : ” رسميًا النصر وقع مع اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لمدة 3 مواسم، الله ينفع به”.

ويمتد تعاقد النجم الكرواتي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي حتى عام 2026، وتلقى عرضين للرحيل هذا الصيف، الأول من نادي النصر، والثاني من برشلونة الذي يسعى لضمه لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس.

وأكد الصحافي بشبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، سانتي أونا، أن رئيس نادي النصر سيُسافر إلى ميلان خلال الساعات القليلة القادمة، أملًا في حسم الصفقة بشكل نهائي مع إنتر ميلان وضم النجم الكرواتي.