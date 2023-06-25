Icon

طميّة مركبة إسعاف برمائية لخدمة الحجاج Icon وفاة أول مريض شُخّص بـالتوحد Icon سبب رفض ماسيمليانو أليجري عرض تدريب الهلال Icon إيلون ماسك: مصارعتي لمارك في قفص حديدي احتمال وارد Icon إحباط ترويج 55.816 قرصًا خاضعًا للتداول الطبي في الرياض Icon الأهلي المصري يعبر منتخب السويس في كأس مصر Icon وظائف شاغرة في العليان القابضة Icon ثعبان ضخم يقتحم موقفًا للسيارات بالنمسا Icon وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب Icon وظائف شاغرة للسائقين بفروع شركة غازكو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

تقارير .. مارسيلو بروزوفيتش يوقع لـ النصر حتى 2026

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٤ مساءً
تقارير .. مارسيلو بروزوفيتش يوقع لـ النصر حتى 2026
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير إعلامية أن النصر نجح في الحصول على توقيع اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الإعلامي عبدالله الثقيل عبر حسابه في “تويتر” : ” رسميًا النصر وقع مع اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لمدة 3 مواسم، الله ينفع به”.

قد يهمّك أيضاً
طالبة بجامعة شقراء تطور ابتكاراً لقبعة ذكية لحماية مرضى الصرع

طالبة بجامعة شقراء تطور ابتكاراً لقبعة ذكية لحماية مرضى الصرع

كاليدو كوليبالي يوافق على الانضمام لـ الهلال حتى 2026

كاليدو كوليبالي يوافق على الانضمام لـ الهلال حتى 2026

ويمتد تعاقد النجم الكرواتي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي حتى عام 2026، وتلقى عرضين للرحيل هذا الصيف، الأول من نادي النصر، والثاني من برشلونة الذي يسعى لضمه لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس.

مارسيلو بروزوفيتش لاعب إنتر ميلان

وأكد الصحافي بشبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، سانتي أونا، أن رئيس نادي النصر سيُسافر إلى ميلان خلال الساعات القليلة القادمة، أملًا في حسم الصفقة بشكل نهائي مع إنتر ميلان وضم النجم الكرواتي.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أزمة النزوح في السودان تتفاقم بسبب الصراع
العالم

أزمة النزوح في السودان تتفاقم بسبب الصراع

العالم
مزايا ثورية في تحديث iOS 17 الجديد لهواتف آيفون
آخر الاخبار

مزايا ثورية في تحديث iOS 17 الجديد...

آخر الاخبار
لقطات لجريان سيل شعيب البكر بمحافظة الحريق
السعودية اليوم

لقطات لجريان سيل شعيب البكر بمحافظة الحريق

السعودية اليوم
بيدرو إيمانويل يقترب من البقاء مع الخليج
الرياضة

بيدرو إيمانويل يقترب من البقاء مع الخليج

الرياضة
تعليم النماص يقيم معرضًا توعويًا بأضرار المخدرات
السعودية اليوم

تعليم النماص يقيم معرضًا توعويًا بأضرار المخدرات

السعودية اليوم
رونالدو يتقدم قائمة البرتغال لتصفيات يورو 2024
الرياضة

رونالدو يتقدم قائمة البرتغال لتصفيات يورو 2024

الرياضة
مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها بتقديم أرقى الخدمات للحجاج
السعودية اليوم

مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها بتقديم...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود

حصاد اليوم