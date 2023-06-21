أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تقديم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر يوليو لمستفيدي الضمان إلى 08 / 12 / 1444هـ الموافق 26 / 06 / 2023.

تقديم صرف معاش الضمان

وقالت الموارد البشرية، في بيان لها عبر “تويتر”: “تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تقديم

موعد صرف معاش الضمان شهر يوليو لمستفيدي الضمان الاجتماعي إلى 2023/06/26م الموافق 08 / 12 / 1444 هـ، وذلك نظرًا لتوافق موعد الصرف المقرر في 01 / 07 / 2023م الموافق 13 / 12 / 1444 هـ مع إجازة عيد الأضحى المبارك”.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إجراءات استقبال اعتراضات مستفيدي الضمان الاجتماعي عند إيقاف صرف المعاش لثبوت عدم الجدية في التمكين.

وتشمل خطوات الوزارة لاستقبال اعتراضات مستفيدي الضمان لوقف المعاش الخطوات التالية: