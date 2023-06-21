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تقديم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر يوليو

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٧ صباحاً
تقديم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر يوليو
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تقديم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر يوليو لمستفيدي الضمان إلى 08 / 12 / 1444هـ الموافق 26 / 06 / 2023.

تقديم صرف معاش الضمان

وقالت الموارد البشرية، في بيان لها عبر “تويتر”: “تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تقديم
موعد صرف معاش الضمان شهر يوليو لمستفيدي الضمان الاجتماعي إلى 2023/06/26م الموافق 08 / 12 / 1444 هـ، وذلك نظرًا لتوافق موعد الصرف المقرر في 01 / 07 / 2023م الموافق 13 / 12 / 1444 هـ مع إجازة عيد الأضحى المبارك”.

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وفي وقت سابق، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إجراءات استقبال اعتراضات مستفيدي الضمان الاجتماعي عند إيقاف صرف المعاش لثبوت عدم الجدية في التمكين.

وتشمل خطوات الوزارة لاستقبال اعتراضات مستفيدي الضمان لوقف المعاش الخطوات التالية:

الإفادة من صندوق التنمية

تستقبل الوزارة إفادة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) / برنامج التوطين بعدم ثبوت جدية المستفيد بالبحث عن العمل (عدم التسجيل في طاقات – عدم التجاوب مع تواصل الصندوق أو عدم قبول الفرص دون عذر مقبول).

إخطار المستفيد

تقوم الوزارة بإخطار المستفيد بضرورة الالتزام خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام بالتجاوب مع فرص التمكين المقدمة أو التسجيل في طاقات لإثبات الجدية.

تجاوز المدة

عند تجاوز المدة المحددة للاستجابة تقوم الوزارة بإيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي للمستفيد.

عدم قبول الفرص

عند رفض الفرصة المقدمة للمستفيد يتم منح المستفيد فرصة أخرى وعند عدم قبول المستفيد لثلاث فرص دون عذر مقبول يتم إيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي.

آلية الاعتراض

يمكن الاعتراض على قرار إيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي من خلال تقديم اعتراض على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، مدعمًا بالمستندات اللازمة.

يستطيع الآن تقديم المستفيد الاعتراض عن قرار إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي وذلك عمن طريق تقديم اعتراض عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية مع أهمية رفع جميع المستندات المطلوبة، في حالة إيقاف صرف الضمان الاجتماعي من خلال إتباع هذه الخطوات التالية:

خطوات تقديم الاعتراض

ـ الدخول على البوابة الإلكترونية لـ وزارة الموارد البشرية.

ـ اختيار “برامج الدعم”.

ـ  اختيار “برنامج الضمان الاجتماعي.

ـ الضغط على “خدمة الاعتراضات” من قائمة الخدمات الإلكترونية.

ـ اختيار “نوع الاعتراض”.

ـ ملء البيانات الخاصة بالاعتراض ورفع الأوراق والمستندات اللازمة.

ـ الضغط على أيقونة “تقديم طلب الاعتراض”.

 

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