جامعة القصيم تعود لنظام الفصلين موضوع وبالشراكة مع ArabyAds يرتقيان بمشهد الإعلان الرقمي ليصبح الأفضل في المنطقة ميدو: الاتحاد سيدفع ثمن رحيل طارق حامد عنه ! تقديم موعد صرف معاش يوليو لعملاء التأمينات سبيس إكس توظف مراهقًا عمره 14 عامًا مدني الرياض يخمد حريقًا في مستودع بالصناعية الأولى وكيل باولو ديبالا يكشف حقيقة عرض الهلال أمريكا تعتزم تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب البسامي ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد عبدالعزيز الفريح أمريكا تنفي إجراء مناقشات مع إيران بشأن اتفاق نووي مؤقت
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تقديم موعد صرف معاش شهر يوليو 2023 لعملاء نظام التأمينات إلى 25 يونيو الجاري الموافق 7 ذو الحجة 1444هـ.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية، أنه جاء نظرًا لتزامن موعد الصرف المقرر بتاريخ 1 يوليو المقبل مع إجازة عيد الأضحى المبارك.
ولفتت إلى مواعيد صرف المعاش للأشهر الثلاثة القادمة لعملاء نظام التأمينات الاجتماعية سيكون في أغسطس يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس المقبل، أما سبتمبر فسيكون الخميس الموافق 31/8، وأكتوبر سيكون الأحد الموافق الأول منه.
علمًا بأنه سيتم صرف المعاش التقاعدي لعملاء أنظمة التقاعد وفق الموعد المقرر مسبقًا يوم 25 من كل شهر ميلادي.