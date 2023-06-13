تقديم موعد صرف معاش يوليو لعملاء التأمينات

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تقديم موعد صرف معاش شهر يوليو 2023 لعملاء نظام التأمينات إلى 25 يونيو الجاري الموافق 7 ذو الحجة 1444هـ.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، أنه جاء نظرًا لتزامن موعد الصرف المقرر بتاريخ 1 يوليو المقبل مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

مواعيد الصرف

ولفتت إلى مواعيد صرف المعاش للأشهر الثلاثة القادمة لعملاء نظام التأمينات الاجتماعية سيكون في أغسطس يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس المقبل، أما سبتمبر فسيكون الخميس الموافق 31/8، وأكتوبر سيكون الأحد الموافق الأول منه.

علمًا بأنه سيتم صرف المعاش التقاعدي لعملاء أنظمة التقاعد وفق الموعد المقرر مسبقًا يوم 25 من كل شهر ميلادي.