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تقديم موعد صرف معاش يوليو لمستفيدي الضمان الاجتماعي

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٨ مساءً
تقديم موعد صرف معاش يوليو لمستفيدي الضمان الاجتماعي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تقديم موعد صرف معاش شهر يوليو لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وذكرت الوزارة عبر حساب الضمان الاجتماعي والتمكين التابع لها على موقع “تويتر”، أنه تم تقديم موعد الصرف إلى 26 يونيو الجاري الموافق 8 ذي الحجة، لتوافق موعد الصرف المعتاد مع إجازة عيد الأضحى.

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شروط الدعم

يذكر أنه من أبرز شروط الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيمًا إقامة كاملة ودائمة داخل حدود المملكة، مع الاستثناءات الآتية:

– المرأة غير السعودية ومتزوجة من سعودي.

– الأرامل والمطلقات غير السعوديات ولديهن أبناء سعوديون.

– أبناء الأرامل والمطلقات من زوج غير سعودي.

– الأيتام وذوو الاحتياجات الخاصة ممن لديهن بطاقات تسمح لهم بالتنقل.

– ألا يقل الدخل الشهري عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش، والذي يقدر بـ 1100 ريال، و550 ريالًا عن كل فرد في الأسرة.

– ألا يكون المستفيد مقيمًا في أحد المراكز الإيوائية التي ترعاها المملكة.

– الالتزام بحضور برامج التدريب والتوظيف للقادرين من الأفراد.

– لا يكون للمستفيد أصول ذات قيمة عالية.

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