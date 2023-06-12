Icon

اجتماع مرتقب لـ البنك المركزي الأمريكي لتحديد مصير الفائدة Icon الدمام والأحساء تسجلان درجة الحرارة الأعلى بالشرقية Icon غلطة سراي يتوصل لاتفاق مع تاليسكا Icon السعودية تولي اهتمامًا لمواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحًا Icon تدشين منصة جود إكرام الموتى Icon ضبط مقيم لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك Icon بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس Icon عبدالعزيز الفيصل يهنئ الأهلي المصري باللقب الإفريقي Icon 12 مروجًا للمخدرات بتبوك في قبضة الأمن Icon اتساع منطقة إعصار بيبارجوي في بحر العرب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
التقديم أونلاين في 14 برنامجًا تدريبيًا

تقنية رفحاء تفتح التسجيل في البرامج المساندة للمتدربين

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٥ مساءً
تقنية رفحاء تفتح التسجيل في البرامج المساندة للمتدربين
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة رفحاء, بمنطقة الحدود الشمالية عن بدء التسجيل في البرامج التدريبية المساندة لمتدربي الكلية.
وبينت أن التدريب الفعلي للبرامج التدريبية سيبدأ الثلاثاء 16 / 12 / 1444هـ، وحتى 16 / 01 / 1445هـ، ويمكن التسجيل في البرامج عن طريق بوابة المتدربين التي تحتوي على 14 برنامجاً تدريبياً، مشيرةً إلى إمكانية المتدرب في إضافة البرامج التي يرغب الالتحاق بها (ثلاثة برامج تدريبية) إلى منصة البلاك بورد،وحضور البرنامج من أي مكان عبر الإنترنت.

قد يهمّك أيضاً
تشافي يصدم نيمار

تشافي يصدم نيمار

تبادل القضايا بين النيابة والتجارة في 3 دقائق بعد التكامل الإلكتروني

تبادل القضايا بين النيابة والتجارة في 3 دقائق بعد التكامل الإلكتروني

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
فيصل بن فرحان: السعودية تولي جهودًا كبيرة للتصدي لتمويل داعش
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان: السعودية تولي جهودًا كبيرة...

السعودية اليوم
ممثلو الاتحاد يجتمعون مع كانتي في لندن
آخر الاخبار

ممثلو الاتحاد يجتمعون مع كانتي في لندن

آخر الاخبار
مقتل 50 شخصًا وإصابة 300 آخرين في انقلاب قطار بالهند
العالم

مقتل 50 شخصًا وإصابة 300 آخرين في...

العالم
“مهارة” توافق على زيادة رأس المال إلى 475 مليون ريال
السوق

“مهارة” توافق على زيادة رأس المال إلى...

السوق
الهيدروجين الأخضر السعودي سيعزز جهود أوروبا لتقليل انبعاثات الكربون
تقارير

الهيدروجين الأخضر السعودي سيعزز جهود أوروبا لتقليل...

تقارير
أشهر أساليب غش شركات المقاولات
السعودية اليوم

أشهر أساليب غش شركات المقاولات

السعودية اليوم
أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام
تكنولوجيا

أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام

تكنولوجيا