تقنية رفحاء تفتح التسجيل في البرامج المساندة للمتدربين

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة رفحاء, بمنطقة الحدود الشمالية عن بدء التسجيل في البرامج التدريبية المساندة لمتدربي الكلية.

وبينت أن التدريب الفعلي للبرامج التدريبية سيبدأ الثلاثاء 16 / 12 / 1444هـ، وحتى 16 / 01 / 1445هـ، ويمكن التسجيل في البرامج عن طريق بوابة المتدربين التي تحتوي على 14 برنامجاً تدريبياً، مشيرةً إلى إمكانية المتدرب في إضافة البرامج التي يرغب الالتحاق بها (ثلاثة برامج تدريبية) إلى منصة البلاك بورد،وحضور البرنامج من أي مكان عبر الإنترنت.