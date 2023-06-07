تقويم التعليم تعلن نتائج الاعتماد الأكاديمي لشهر مايو 2023م

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، عن نتائج الاعتماد الأكاديمي لشهر مايو للعام الحالي، والمتمثلة في تحويل ستة برامج أكاديمية في خمس جامعات سعودية من اعتماد برامجي “مشروط” إلى اعتماد برامجي “كامل”.

تحويل ستة برامج أكاديمية

وأوضحت الهيئة، أنه تم تحويل ستة برامج أكاديمية من اعتماد برامجي مشروط إلى اعتماد برامجي كامل، وهي: برنامج بكالوريوس اللغة الإنجليزية وآدابها في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اعتبارًا من يونيو 2023م إلى أبريل 2027م، وبرنامج بكالوريوس الكيمياء في جامعة الملك فيصل من يونيو 2023م إلى أغسطس 2028م، وبرنامج الدكتوراه في الإدارة والإشراف التربوي في جامعة الملك خالد من يونيو 2023م إلى فبراير 2027م، وبرنامج بكالوريوس الكيمياء من جامعة القصيم من يونيو 2023م إلى أبريل 2027م، وبرنامجا البكالوريوس في الهندسة المدنية والبيئية وفي الهندسة الكهربائية من جامعة المجمعة من يونيو 2023م إلى أبريل 2028م.

الحصول على الاعتماد الأكاديمي

وأفادت أنه يتطلب الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز “اعتماد” التابع للهيئة إعداد المؤسسة التعليمية لتقارير دراسة وتقويم ذاتية دقيقة وشاملة لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها؛ لتحديد مستويات الجودة لديها استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز، وأن تخضع المؤسسة التعليمية لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير المركز.

وأشارت إلى أنه يتعين قبل البدء في العمليات المشار إليها أعلاه أن يثبت للمركز استيفاء المؤسسة التعليمية لمتطلبات محددة تتعلق بالعناصر الرئيسة في معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، بالإضافة إلى استيفاء المؤسسة التعليمية للمسوغات النظامية لممارسة عملها، مبينة أنها تعمل وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.