تقويم التعليم توضح آلية إعلان نتائج الاختبارات الرقمية والورقية وظائف شاغرة عبر برنامج العمل عن بعد السعودية في قائمة الدول الأعلى احتياطاً للنقد الأجنبي المرئي والمسموع تفسح 2700 جهاز لـ 1200 إعلامي خلال موسم الحج الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر جامعة الباحة تحدد مواعيد التسجيل والقبول للعام الجامعي 1445هـ تنمية وإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية في حضرموت بـ 1.2 مليار ريال انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة سابك تعلن عن وظائف في عدة تخصصات الدوسري خطيبًا لعيد الأضحى بالحرم المكي وآل الشيخ بالمسجد النبوي
أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، آلية الإعلان عن نتائج الاختبارات الرقمية والورقية، ردًا على شكاوى تأخر إعلان النتائج من قبل بعض الذين خاضوا اختبارات القدرات الرقمية، على الرغم من إعلانها دون معرفة سبب التأخير.
وقالت خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها بموقع “تويتر”: “تعلن نتائج الاختبارات الرقمية بعد تأدية الاختبار من 3 إلى 5 أيام عمل، وتُعلن نتائج الاختبارات الورقية بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار”.
وأضافت: “وعند تجاوز المدة المحددة وعدم ظهور نتيجة اختبارك؛ يَسعد فريق الدعم بخدمتك عبر منصة الدعم الموحدة”.