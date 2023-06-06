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بمنح أسهم مجانية

تكافل الراجحي تزيد رأس مالها من 400 مليون ريال إلى مليار ريال

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠١ مساءً
تكافل الراجحي تزيد رأس مالها من 400 مليون ريال إلى مليار ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة السوق المالية، موافقتها على طلب شركة “الراجحي للتأمين التعاوني” (تكافل الراجحي) بزيادة رأس مالها من 400 مليون ريال إلى مليار ريال، وذلك بمنح 1.5 سهم مجاني مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع.

منح أسهم مجانية

وأوضح بيان عبر “تداول” اليوم الثلاثاء أن القرار يصبح سارياً في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

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وأشار إلى أن تسديد قيمة الزيادة في رأس المال سيكون عن طريق تحويل مبلغ 600 مليون ريال من بند “الأرباح المبقاة”، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 40 مليون سهم إلى 100 مليون سهم، بزيادة قدرها 60 مليون سهم.

شرط الموافقة

وأشارت الهيئة، إلى أن شرط الموافقة يستلزم أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وكان مجلس إدارة الشركة رفع بتاريخ 11 مايو 2023، توصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 150% عن طريق منح أسهم للمساهمين وذلك برسملة 600 مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة ومنح 1.5 سهم لكل سهم يملكها المساهم وقت الاستحقاق.

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