تكثيف الخدمات بالمسجد النبوي استعدادًا لصلاة الجمعة

جهود مكثفة تقوم بها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في استقبال المصلين لصلاة الجمعة وسط منظومة خدمات متكاملة تحرص من خلالها على تهيئة كل سبل الراحة للزوار والمصلين.

18 ألف سجادة

وتهيئ وكالة الرئاسة المسجد النبوي بكامل طاقته الاستيعابية من خلال فرش 18 ألف سجادة، وكذلك مضاعفة الكوادر البشرية لتنظيم حشود ضيوف الرحمن والممرات وتسهيل حركة المصلين لتمكينهم من الوصول للمواقع المخصصة للصلاة، وتعمل على التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل حركة المصلين.

تعطير أرضيات

كما تكثف الوكالة جهودها من خلال تعطير أرضيات المسجد النبوي والسجاد بأكثر من 1900 لتر، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير أرضيات المسجد النبوي وسجاده ومرافقه بأكثر من 35 ألف لتر، وبلغ عدد الأدوات المستخدمة في أعمال النظافة والتعقيم والتطهير أكثر من 3 آلاف أداة.

وتعمل الوكالة على توزيع أكثر من 11,400 حافظة ماء زمزم في جميع أنحاء المسجد النبوي، وتوزيع 80 ألف عبوة ماء زمزم بهدف إيصال الماء المبارك لجميع المصلين.

عربات كبار السن

كما تعمل الوكالة على تجهيز عربات لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة مع توفير 25 ألف كرسي لكبار السن ليتمكنوا من أداء عباداتهم بيسر وسهولة.

أعلى معايير الجودة

يأتي ذلك حرصًا من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على توفير كافة الخدمات بأعلى معايير الجودة للزوار والمصلين ليؤدوا عبادتهم بطمأنينة وخشوع ضمن توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.