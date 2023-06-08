تكثيف الخطط للتوسعة الشمالية بالمسجد الحرام خلال حج 1444

ترأس وكيل الرئيس العام للتوسعة الشمالية حمود بن صالح العيادة، اجتماعًا نُوقش خلاله الاستعدادات والخطط التنظيمية للتوسعة الشمالية بالمسجد الحرام، خلال موسم الحج 1444 هـ، وذلك بحضور الوكيل المساعد للتوسعة الشمالية للشؤون الإدارية المهندس وليد المسعودي، والوكيل المساعد للتوسعة الشمالية للشؤون التطويرية المهندس فارس المطرفي، ومدير عام الإدارة العامة للتوسعة الشمالية ومساعده.

تكثيف الجاهزية

وأوضح العيادة أن الاجتماع يهدف إلى تكثيف الاستعدادات والتجهيزات في التوسعة الشمالية بالمسجد الحرام، بالتزامن مع بدء توافد حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج ومتابعة الخطط التي تم إعدادها مسبقًا لضمان سير العمل على الوجه الأكمل وتقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

وأكد أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، لتقديم أفضل الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.