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أثناء احتفالات بعيد ميلاد الملك تشارلز

تكرار حوادث الإغماء بين الجنود في بريطانيا

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٥ صباحاً
تكرار حوادث الإغماء بين الجنود في بريطانيا
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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هرعت عناصر من سلاح الفرسان البريطاني لمساعدة أحد أفراد عناصرها، بعد سقوطه أثناء وجوده خلال استعراض عسكري للملك تشارلز الثالث.

حالات إغماء

ويواجه الجنود البريطانيون تحديًا كبيرًا؛ نظرًا لارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق في بريطانيا، وتكررت حالات الإغماء بين صفوف الجنود خلال الأسبوع الجاري، فيما اصطف أفراد من سلاح الفرسان البريطاني في شوارع وندسور بينما كان الملك يقود الموكب إلى كنيسة القديس جورج.

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وقالت قناة “سكاي نيوز” الأمريكية، عبر موقعها: إنه مع وصول درجات الحرارة إلى 24 درجة مئوية في بريطانيا، سقط جندي شاب قبل بدء الاحتفال بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث.

لحظة سقوط الجندي البريطاني
لحظة سقوط الجندي البريطاني

سقوط الجنود

وتداولت وسائل الإعلام البريطانية لحظة إغماء جندي بريطاني، السبت الماضي، أثناء مشاركته في عرض عسكري أمام الأمير ويليام، استعدادًا لاحتفالات يوم the Trooping the Colour في بريطانيا.

ويأتي العرض العسكري المعروف باسم “تروبينج ذا كالار” بعد أسابيع من تتويج تشارلز ملكًا لبريطانيا في السادس من مايو/ أيار.

احتفالات بريطانيا

أحيا الملك تشارلز، البالغ من العمر 74 عامًا، تقليدًا خلال احتفاله بأول عيد ميلاد رسمي له على عرش بريطانيا.

وشارك في العرض جنود يرتدون معاطف قرمزية وقبعات من الفرو، بينما عزفت الفرق العسكرية الموسيقى، وبظهوره وهو يمتطي الخيل، أعاد تشارلز تقليدًا كانت والدته الراحلة الملكة إليزابيث قد تخلت عنه في عام 1986 عندما كانت في الستين من عمرها.

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