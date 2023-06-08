تكليف حنان القرشي برئاسة نادي وج كأول سعودية تترأس فريقًا رياضيًّا

أعلن نادي وج السعودي اليوم عن تكليف حنان القرشي برئاسة النادي مع ترشيح أعضاء المجلس المؤقت.

وأعلن النادي عبر حسابه في “تويتر” عن قدوم القرشي لتولي منصب رئيسة النادي، حيث تعد أول سيدة سعودية تقود ناديًا رياضيًّا في المملكة بتكليف من وزارة الرياضة.

حنان القرشي

وكانت القرشي تحدثت لـ “عكاظ” عن تكليفها قائلة: “أتطلع لمستقبل رياضي ناجح للنادي بدعم أهالي الطائف”.

يذكر أن القرشي كانت قد ترشحت في عام 2021 لعضوية مجلس الإدارة بنادي وج، كما تم إسناد ملف الرياضات النسائية لها من قبل.