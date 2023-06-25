تكليف محمد المدخلي مديراً عاماً للتعليم بمنطقة مكة المكرمة

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أصدر معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، اليوم الأحد، قراراً بتكليف الأستاذ محمد بن أحمد المدخلي مديراً عاما للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.
وأعرب المدخلي، بدوره عن بالغ اعتزازه بهذه الثقة، مؤكداً أنها ستكون حافزاً للمزيد من العمل لخدمة التعليم، سائلاً الله أن يوفقه لأداء مهامه ومسؤولياته، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة-أيدها الله.