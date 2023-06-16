تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني حتى 30 يونيو

مددت سلطات الطيران المدني، بمطار الخرطوم الدولي، اليوم، إغلاق المجال الجوي للبلاد حتى 30 يونيو.

بيان الطيران المدني

ووفقًا لبيان سلطات المطار فإن قرار التمديد يستثنى منه رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء، بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات المختصة.

في سياق آخر، اتهم الجيش السوداني، أمس الخميس، قوات الدعم السريع باختطاف وقتل والي غرب دارفور، خميس عبدالله أبكر.

ووصف الجيش السوداني في بيان الحادث بـ تصرف وحشي يضاف إلى سجل جرائمها، وفقًا لما نشرته العربية.