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للمرة الرابعة على التوالي

تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني لـ 15 يونيو

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٧ صباحاً
تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني لـ 15 يونيو
المواطن - فريق التحرير

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كشف بيان لمطار الخرطوم الدولي، عبر صفحته على فيسبوك، أن سلطة الطيران المدني في السودان ستمدد إغلاق المجال الجوي حتى 15 يونيو.

وأعلنت سلطة الطيران المدني السوداني للمرة الرابعة على التوالي تمديد إغلاق المجال الجوي حتى 15 يونيو المقبل.

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وبحسب البيان، فإنه يستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص.

وجرى إغلاق المجال الجوي في السودان منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، في 15 إبريل الماضي.

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