تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني لـ 30 يونيو

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أعلن مطار الخرطوم الدولى، اليوم الخميس، تمديد إغلاق المجال الجوى للسودان حتى 30 يونيو.
وقال مطار الخرطوم الدولى: “يستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات المختصة”، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”.
واندلعت اشتباكات فى السودان، منذ 15 أبريل الماضى، بين الجيش السودانى والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات لحقن دماء الشعب.