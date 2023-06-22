أكد وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، أنه تم تمديد تأشيرة العمرة من 30 إلى 90 يومًا، ضمن التسهيلات التي تساهم في تمكين قدوم المعتمرين بكل طمأنينة ووعي مرتفع.

الشعارات السياسية

وبشأن الحج، حذر الربيعة خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، الذي يستعرض الاستعداد المبكر لحج هذا العام 1444هـ، من رفع الشعارات السياسية في موسم حج 1444 هـ.

وقال الربيعة إن رسالته للحجاج اتباع التعليمات بشكل صحيح، مؤكدًا أن هذا الحج لأداء النسك وليس لرفع الشعارات السياسية.

وأشار إلى أن وزارة الحج حريصة على أداء الحجاج مناسكهم وفريضتهم بكل سلام وطمأنينة.

كما تعهد بتطبيق العقوبات على الشركات غير الملتزمة بخدمة الحجاج، موضحًا أن العام الماضي تم إعادة 160 مليون ريال للحجاج بسب الإخلال بالاتفاقيات.

لا قيود على أعمار الحجاج

وأوضح الربيعة أنه مع جائحة كورونا توقف الحج بالأعداد الطبيعية، فحج عام 1441 كانت الأعداد في حدود 1000 حاج، وفي عام 1442 أصبحت 60 ألف حاج، وفي عام 1443 تجاوزت 900 ألف حاج، لكن يعود موسم حج 1444 بالأعداد الطبيعية للحجاج.

وأضاف الربيعة، أن حج هذا العام يأتي بعد توقف الحج بشكله الطبيعي لمدة 3 سنوات، لافتًا إلى أنه لا قيود على أعمار الحجاج في موسم حج هذا العام.

وأكد أن بدء العمرة سيكون مباشرة بعد موسم الحج، مشيرًا إلى أن 37 جهة حكومية تقدم خدماتها للحجاج هذا العام، وسيكون هناك انخفاض تكلفة الحج لحجاج الخارج بنسبة 39 %.