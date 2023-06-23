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تمديد تكليف مدير صحة عسير لمدة عام

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ صباحاً
تمديد تكليف مدير صحة عسير لمدة عام
المواطن - حسن عسيري - أبها

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أصدر  وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل قراراً بتمديد تكليف خالد بن عايض عسيري مدير عام صحة عسير لمدة عام.

وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري : ” نسأل الله تعالى أن يحفظ قيادتنا الرشيدة ويعزها ، ويديم أمن ورخاء وازدهار وطننا الغالي”.

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تحقيق التميز والتطور

كما رفع مدير عام صحة عسير جزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها – حفظه الله – على ما يحظى به القطاع الصحي في المنطقة من دعم مستمر ومتابعة دقيقة من سموه الكريم؛  وذلك لتحقيق التميز والتطور المنشود في القطاع الصحي بالمنطقة.

دعم صحة عسير

وأضاف : ” نتقدم بالشكر والتقدير لوزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل على هذه الثقة وما تحظى به احتياجات المنطقة من دعمٍ متواصل من معاليه ومتابعة دؤوبة سعياً لتحقيق مستهدفات الخطة التنفيذية على مستوى المنطقة، والإسهام الفاعل في تقدم الخطوات التحولية وتحقيق المستهدفات المأمولة ” .

وفي ختام حديثه سأل الله تعالى التوفيق والسداد في أداء الواجب وخدمة المستفيدين على أكمل وجه.

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