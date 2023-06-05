تمديد فترة التقديم على النقل الداخلي بالمدينة المنورة

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، عن تمديد فترة التقديم على حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، واستمرار فترة إدخال رغبات المتقدمين ليومين إضافيين، تنتهي مساء يوم الأربعاء 18 ذي القعدة الجاري.
وأوضحت إدارة التعليم بالمنطقة أنه سيتم الإعلان عن نتيجة النقل الداخلي يوم 29 ذي القعدة الجاري وحتى الرابع من ذي الحجة المقبل.