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لتمكينهم من تملك المسكن الملائم

تمكين ذوي الإعاقة العزاب من الحصول على الدعم السكني

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٢ مساءً
تمكين ذوي الإعاقة العزاب من الحصول على الدعم السكني
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المواطن - فريق التحرير

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أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، قراراً وزارياً يقضي بالموافقة على تعديل الفقرة الرابعة من الفقرة (د) من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين قدرة المستفيدين على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 – عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير منتجات سكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة، تلائم مختلف الفئات.

مظلة الدعم السكني

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، اليوم، أن التعديل في اللائحة جاء وفق النص الآتي: ” يُعد في حكم الأسرة من تجاوز عمره 25 عاماً ولديه مرض مستعصٍ مقعد أو من الأشخاص ذوي الإعاقة من الدرجة الشديدة بناء على تقارير طبية تصدر من الجهات ذات العلاقة وتقبلها الوزارة”.

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ويأتي هذا القرار بناء على ما تم العمل عليه بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الدرجة الشديدة من الحصول على المسكن الأول، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتوفير الاحتياجات والاستقرار الأسري للمستفيدين، ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني من خلال زيارة الرابط.

الخيارات السكنية

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أتاحت العديد من الخيارات السكنية والخدمات الإلكترونية للمستفيدين من برنامج سكني عبر قنواته المتعددة، إذ يقدم موقع وتطبيق “سكني” مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل: (المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد”، وخدمة التمويل الإلكتروني و”السوق العقاري”، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً)، ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط، أو بالاتصال على الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات، أو زيارة مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.

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