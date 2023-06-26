تنبيه للحجاج من التعرض لضربات الشمس

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نبهت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية جميع الحجاج من التعرض لأشعة الشمس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تجنباً للإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.
ودعت الوزارة الحجاج لشرب كميات كافية من المياه، والابتعاد عن الجهد الزائد، وأخذ قسط كافٍ من الراحة ، وتناول الأغذية الغنية بالماء مثل الفواكه والخضروات، واستخدام المظلات الشمسية ، واستخدام الكريمات الواقية للحماية من ضربات الشمس.
فيديو | الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تنبه الحجاج من التعرض لضربات الشمس#الإخبارية#بسلام_آمنين pic.twitter.com/fmlNuUtw34
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 26, 2023