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بشرب المياه واستخدام المظلات

تنبيه للحجاج من التعرض لضربات الشمس

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٨ صباحاً
تنبيه للحجاج من التعرض لضربات الشمس
المواطن - فريق التحرير

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نبهت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية جميع الحجاج من التعرض لأشعة الشمس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تجنباً للإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

نصائح للحجاج

ودعت الوزارة الحجاج لشرب كميات كافية من المياه، والابتعاد عن الجهد الزائد، وأخذ قسط كافٍ من الراحة ، وتناول الأغذية الغنية بالماء مثل الفواكه والخضروات، واستخدام المظلات الشمسية ، واستخدام الكريمات الواقية للحماية من ضربات الشمس.

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