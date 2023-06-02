تنبيه من أمطار غزيرة وأتربة على نجران والمدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهًا بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، ونشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنِ في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، خباش، ثار، حبونا، يدمة.

مواعيد الحالة

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

المدينة المنورة

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله – تنبيهًا تضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة، وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيولًا وشبه انعدام في الرؤية.

وأوضح المركز أن التنبيه يبدأ الساعة الـ 4 عصرًا يستمر حتى الساعة الـ 1 صباح الغد.