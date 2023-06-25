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من أجل تصريف المياه والسيول

تنظيف أكثر من 10 آلاف عبارة تحسبًا لأمطار موسم الحج

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٢ مساءً
تنظيف أكثر من 10 آلاف عبارة تحسبًا لأمطار موسم الحج
المواطن - واس

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أنهت الهيئة العامة للطرق أعمال التنظيف لأكثر من 10 آلاف عبارة على الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة، تحسبًا لهطول الأمطار خلال موسم الحج، حيث تعمل العبارات على تصريف المياه والسيول وعدم ارتفاع منسوب المياه على الطرق.

استعدادت موسم الحج

يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية قامت منذ وقت مبكر برفع مستوى الجاهزية عبر شبكة الطرق، من خلال مسح جميع الطرق من 8 منافذ حدودية حتى الوصول للمشاعر المقدسة، كما تم صيانة أكثر من 7400 كم من الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة بهدف خدمة ضيوف الرحمن.

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