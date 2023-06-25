محمد صلاح يحسم موقفه من مغادرة ليفربول السعودية تشهد حر الانصراف بالتزامن مع الموجة الصيفية الثانية تنظيف أكثر من 10 آلاف عبارة تحسبًا لأمطار موسم الحج متابعات وتغطيات متنوعة بمناسبة عيد الأضحى على MBC1 أسعار الأضاحي في حائل النعيمي بـ2200 ريال والنجدي وصل 2800 ريال موعد مباريات اليوم بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا بلدية المذنب تكثف جولاتها الرقابية خلال عيد الأضحى المبارك رقم قياسي جديد لـ ميناء الملك عبدالعزيز في مناولة الحاويات النمطية سعود الطبية: احتفلوا بالعيد ولا تغفلوا عن أطفالكم أرقام تُزين مسيرة رامي ربيعة مع الأهلي
أنهت الهيئة العامة للطرق أعمال التنظيف لأكثر من 10 آلاف عبارة على الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة، تحسبًا لهطول الأمطار خلال موسم الحج، حيث تعمل العبارات على تصريف المياه والسيول وعدم ارتفاع منسوب المياه على الطرق.
يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية قامت منذ وقت مبكر برفع مستوى الجاهزية عبر شبكة الطرق، من خلال مسح جميع الطرق من 8 منافذ حدودية حتى الوصول للمشاعر المقدسة، كما تم صيانة أكثر من 7400 كم من الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة بهدف خدمة ضيوف الرحمن.