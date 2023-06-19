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مع إطلاق النار ورمي قنابل حارقة

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن انضم لخلية إرهابية وهاجم رجال الأمن

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٢ مساءً
تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن انضم لخلية إرهابية وهاجم رجال الأمن
المواطن - واس

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:

تفاصيل الحكم

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).
أقدم / مسلم بن أحمد بن مسلم الميلاد – سعودي الجنسية – على الانضمام لخلية إرهابية، من بينهم مطلوبون أمنياً في المواجهات مع رجال الأمن، والهجوم المسلح عدة مرات على رجال الأمن والمركبات الرسمية، وإطلاق النار ورمي قنابل حارقة على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم بقصد قتلهم، وإخلالهم بالأمن الداخلي، ومتاجرتهم بالأسلحة النارية والمواد المخدرة، ودعمه للمطلوبين أمنياً في المواجهات مع رجال الأمن بالأسلحة، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، وتستره على مطلوبين أمنياً.
وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني / مسلم بن أحمد بن مسلم الميلاد، يوم الإثنين بتاريخ 1 / 12 / 1444هـ الموافق 19 / 06 / 2023م، بالمنطقة الشرقية.

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استتباب الأمن وتحقيق العدل

وتعلن وزارة الداخلية عن ذلك لتؤكد حرص حكومة السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإجرامية الإرهابية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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