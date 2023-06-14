تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن نحر زوجته بسكين في الرياض

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
أقدم / مبارك بن عبدالله بن فرج الدوسري – سعودي الجنسية – على قتل زوجته / نحاء بنت متعب بن شبيب الدوسري – سعودية الجنسية – ، وذلك بخنقها ونحرها بسكين ثم تكرار ذلك بسكين آخر داخل مسكنهما مما أدى لوفاتها.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه كان على وجه تأمن معه المجني عليها من غائلة الجاني ، فقد تم الحكم بقتله حداً لقتله المجني عليها غيلة ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه .
وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / مبارك بن عبدالله بن فرج الدوسري – سعودي الجنسية – يوم الأربعاء بتاريخ 25 / 11 / 1444هـ الموافق 14 / 6 / 2023 م بمنطقة الرياض .
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
الراقي
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نستغفر الله ونتوب اليه