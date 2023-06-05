تنفيذ خطوط وشبكات المياه بحيي السلام وطيبة بـ 25 مليون ريال

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أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الشمالي الغربي عن بدء تنفيذ أعمال مشروع خطوط وشبكات المياه في مخططات حي السلام، وحي طيبة في المدينة المنورة.
وأضافت الشركة، أن المشروع سيخدم (40) ألف مستفيد من سكان الحيين، حيث بلغت أطوال الشبكات في المشروع أكثر من (111) ألف متر طولي بأقطار مختلفة، وبتكلفة مالية تجاوزت (25) مليون ريال.
وأكدت الشركة أن المشروع يأتي ضمن إطار خططها الاستراتيجية لتحقيق أهدافها التطويرية التي تتمثل في تعزيز بنيتها التحتية، وضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية؛ وذلك من خلال رفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها، مشدّدة في الوقت ذاته على أنها تطبق أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشاريعها بما يحقق الأهداف المرجوّةِ منها.