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تشمل قطاعات الصحة والطاقة والتعليم والمياه والنقل والثروة السمكية

تنمية وإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية في حضرموت بـ 1.2 مليار ريال

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٥ صباحاً
تنمية وإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية في حضرموت بـ 1.2 مليار ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم الأحد، عن إطلاق حزمة مشاريع وبرامج تنموية حيوية في حضرموت.

مشاريع حيوية وتنمية

وأوضح برنامج تنمية وإعمار اليمن، أن المشاريع الحيوية التنموية التي تم إطلاقها بقيمة تتجاوز 1.2 مليار ريال سعودي.

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مشاريع بعدة قطاعات

وأشار برنامج تنمية وإعمار اليمن، إلى أن إطلاق المشاريع تم بحضور وفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وتشمل المشاريع العديد من قطاعات الصحة والطاقة والتعليم والمياه والنقل والثروة السمكية وبرامج تنموية.

229 مشروع ومبادرة

وتأتي مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ضمن 229 مشروعا ومبادرة تنموية يقدمها البرنامج في أنحاء اليمن.

 

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