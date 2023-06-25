تنمية وإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية في حضرموت بـ 1.2 مليار ريال

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أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم الأحد، عن إطلاق حزمة مشاريع وبرامج تنموية حيوية في حضرموت.
وأوضح برنامج تنمية وإعمار اليمن، أن المشاريع الحيوية التنموية التي تم إطلاقها بقيمة تتجاوز 1.2 مليار ريال سعودي.
وأشار برنامج تنمية وإعمار اليمن، إلى أن إطلاق المشاريع تم بحضور وفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وتشمل المشاريع العديد من قطاعات الصحة والطاقة والتعليم والمياه والنقل والثروة السمكية وبرامج تنموية.
وتأتي مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ضمن 229 مشروعا ومبادرة تنموية يقدمها البرنامج في أنحاء اليمن.