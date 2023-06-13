زاها يرفض 60 مليون إسترليني من النصر الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها على تراجع طفيف تخصيص صالة غسيل كلوي للحجاج بالمدينة المنورة تهيئة المسجد النبوي بمليون و400 ألف لتر من المطهرات والمعطرات مشاهد من الفضاء لإعصار بيبارجوي في بحر العرب السعودية تحتل المركز الـ 13 في مؤشر الربط الجوي الدولي آبل تحقق قيمة سوقية مذهلة في 2023 3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم الأقراص الممنوعة بعسير إحباط تهريب 302 كجم من الكوكايين مخبأة في فول الصويا الأمم المتحدة: انهيار سد كاخوفكا سيؤثر على أمن غذاء العالم
كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي من خلال برامجها اليومية للتعقيم والتطهير لتهيئة المسجد النبوي لاستقبال ضيوف الرحمن ليظهر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفضل حلة.
وعملت الوكالة على تعقيم المسجد النبوي، حيث بلغت كمية المعقمات والمطهرات للسجاد ومرافق وأرضيات المسجد النبوي قرابة مليون و6 آلاف لتر خلال العشرين الأولى من شهر ذي القعدة، فيما بلغت كمية المعطرات للسجاد وأرضيات المسجد النبوي أكثر من 362 ألف لتر.
وهيأت مصليات المسجد النبوي من خلال فرش 20 ألف سجادة يوميًا، كما وفرت 25 ألف كرسي يوميًا لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
وتسعى الوكالة للارتقاء بمنظومة الخدمات وتقديمها بأعلى معايير الجودة العالمية وتوفير كل سبل الراحة للزوار ليؤدوا عبادتهم بطمأنينة وخشوع لتحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة – حفظها الله- في تهيئة كافة الخدمات للزوار وضيوف الرحمن.