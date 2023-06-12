تهيئة مطارَي جدة والمدينة المنورة وجدولة رحلات الحجاج

أكد المدير العام للحج والعمرة في الهيئة العامة للطيران المدني مازن بازهير أن الهيئة تقوم بتجهيز الصالات الخاصة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة للحجاج القادمين، وجدولة الرحلات.

وأوضح المهندس بازهير لوكالة الأنباء السعودية أن هناك توجيهات مستمرة ومباشرة من معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لتسهيل جميع الأمور المتعلقة بالحجاج سواء بشكل عام أو المستفيدين من مبادرة “طريق مكة”.

مبادرة طريق مكة

يذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات المختصة

إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.