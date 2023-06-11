توأم يعيد طعم الحياة لزوجين في القريات بعد 22 عامًا

بعد 22 عامًا من الأمل والانتظار والصبر والمعاناة، رزق زوجان بالتوأم حلم وحياة؛ لتعيدا لهما طعم الحياة من جديد، وتتحول حياتهما إلى فرح وسرور.

معاناة 22 سنة

القصة بدأت حينما تزوج محمد الدهنشي، أحد أبناء محافظة القريات، والبالغ من العمر 45 عامًا، وكان يحلم حينها عام 1422هـ، كأي شخص بأن ينعم الله عليه بالذرية الصالحة، ويكون لديه أطفال ويصبح أبًا.

على مدار 22 عامًا، لم يفقد الزوجان الأمل ولا الثقة بالله، فلم يبخلا بجهد للبحث عن العلاج طبيًّا وشعبيًّا، في كل الأماكن داخل السعودية وخارجها.

يقول محمد في لقاء مع قناة الإخبارية: لم نيأس في البحث عن العلاج، ولا بذل الجهد لتحقيق الحلم، وقابلنا الكثير من المشاكل المصيرية والمتاعب الاجتماعية، واستطعنا ولله الحمد تجاوزها وتحقيق حلمنا.

حلم وحياة

بين سواد الأعوام ومراجعات المستشفيات داخل السعودية وخارجها لم يفقد محمد وزوجته الأمل بالله حتى جاء الفرج، ليرزقا بتوأم مثلت باسميهما صبر السنين حلم وحياة.

يضيف الزوج: طبعًا بعد المعاناة رزقنا الله بتوأم، واتفقت مع زوجتي بتسميتهم حلم وحياة، حلم لتعبر عن حلم الـ 22 سنة التي مضت من حياتنا من المعاناة والصبر حتى تحقق الحلم وأصبح حقيقة، والحياة بداية حياتنا من ولادتهما إن شاء الله.

فيما عبرت الزوجة عن فرحتها وسعادتها البالغة بما منّ الله عليها بعد صبر وعناء طيلة 22 سنة، مؤكدة أن صحتهما جيدة ولله الحمد.

وتعدت الفرحة بقدوم الصغيرتين حدود الأسرة الصغيرة إلى كامل عائلاتهم، وأصدقائهم، حيث انهالت عليهم التهاني والتبريكات من جميع الأنحاء، وتحول منزلهما إلى يوم عيد بقدوم الصغيرتين، فما أجمل الفرج بعد أن يأتي بعد صبر طال فيه الانتظار.