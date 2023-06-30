توافد الحجاج لأداء طواف الوداع ثاني أيام التشريق

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توافد آلاف الحجاج المتعجلين على المسجد الحرام لأداء طواف الوداع في ثاني أيام التشريق، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تشارك بها كافة القطاعات الحكومية.
وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكدت في وقت سابق استعدادها لاستقبال الحجاج المتعجلين لأداء طواف الوداع وصلاة الجمعة في ثاني أيام التشريق، وسط منظومة متكاملة من الخدمات داخل المسجد الحرام.
وأفاد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، أن الرئاسة اتخذت إجراءات تنظيمية عدة ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والوقائية والفنية والهندسية؛ لضمان سلاسة تفويج الحجاج وأداء طواف الوداع بيسر وسهولة، مؤكدًا أن المختصين بالحشود في الرئاسة على أتم الاستعداد لتفويج الحجيج لأداء الطواف ابتداءً من دخولهم عبر الأبواب المخصصة، مع توفير منظومة للإرشاد المكاني في كافة المواقع التي تقع ضمن رحلة الحاج بالمسجد الحرام للتسهيل عليهم، وتوزيع الكثافات على جميع أدوار مبنى المطاف بالتوازي لعدم حدوث ازدحام.
فيديو | مدير إدارة المطوفين في رئاسة شؤون الحرمين أحمد الدهاس: يوجد مداخل خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ويسهل تطويفهم في الأدوار العلوية.. لدينا خطط للشخصيات الاعتبارية والوفود الرسمية ومطوفين متخصصين لذلك #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/sw5hPu5Ftl
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 30, 2023