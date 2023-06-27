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توافد جموع غفيرة من الصائمين للإفطار وأداء صلاة المغرب بالمسجد الحرام

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٥ مساءً
توافد جموع غفيرة من الصائمين للإفطار وأداء صلاة المغرب بالمسجد الحرام
المواطن - واس

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شهد المسجد الحرام اليوم توافد أعداد كبيرة من المصلين والمعتمرين الصائمين الذين فضلوا صيام يوم عرفة في المسجد الحرام والإفطار بالقرب من الكعبة المشرفة.

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امتلاء الساحات

وتوافد على المسجد الحرام من بعد صلاة عصر هذا اليوم آلاف الصائمين والمعتمرين الذين حرصوا على التوجه إلى المسجد الحرام لأداء الصلاة ومناسك العمرة وتناول وجبة الإفطار نظرا لخلو المسجد الحرام من الحجاج، حيث امتلأت بهم ساحات وأروقة وصحن المسجد الحرم.

منظومة خدمات متكاملة

وكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لاستقبال وفود المصلين القادمين إلى المسجد الحرام وتهيئة الساحات والمصليات والبوابات والممرات لسهولة دخولهم وخروجهم وأداء عباداتهم بخشوع وسكينة وطمأنينة وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

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