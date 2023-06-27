توزيع مليون عبوة ماء زمزم في مشعر عرفات ومزدلفة خلع الأحذية والجوارب يثير ضجة على متن طائرة توتنهام يشترط نيل 100 مليون يورو لبيع هاري كين لـ بايرن ميونخ الهلال والنصر يتنافسان على ضم محمد صلاح السعودية للكهرباء: أحمال عرفات بلغت 376 ميجا وات ولا انقطاعات مشاهد مبهجة من نفرة الحجاج إلى مزدلفة وسط انسيابية عالية برونو هنريكي يودع الاتحاد: مسيرتي انتهت معكم وسأظل أدعمكم أكثر من 73 مليون سلعة تموينية لضيوف الرحمن في عرفة ومزدلفة رجال الأمن يؤدون الصلاة في منشأة الجمرات انتظارًا لضيوف الرحمن رجل أمن يخفف حرارة الجو عن ضيوف الرحمن
يبحث نادي بايرن ميونخ الألماني، التعاقد مع اللاعب الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقالت صحيفة Sport Bild الألمانية إن البايرن يريد دفع 70 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم الإنجليزي صاحب الـ30 عامًا، لكن توتنهام يشترط الحصول على 100 مليون يورو.
ونجح كين الهداف التاريخي لنادي توتنهام وللمنتخب الإنجليزي في إحراز 280 هدفًا مع توتنهام في 435 مباراة، كما أحرز مع المنتخب الإنجليزي 58 هدفًا في 84 مباراة دولية.
ويبحث كين عن الرحيل والانضمام إلى فريق ينافس على البطولات في صيف العام الحالي.