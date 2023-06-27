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خلال فترة الانتقالات الصيفية

توتنهام يشترط نيل 100 مليون يورو لبيع هاري كين لـ بايرن ميونخ

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٠ مساءً
توتنهام يشترط نيل 100 مليون يورو لبيع هاري كين لـ بايرن ميونخ
المواطن - محمد سمعه

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يبحث نادي بايرن ميونخ الألماني، التعاقد مع اللاعب الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة Sport Bild الألمانية إن البايرن يريد دفع 70 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم الإنجليزي صاحب الـ30 عامًا، لكن توتنهام يشترط الحصول على 100 مليون يورو.

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أرقام هاري كين

ونجح كين الهداف التاريخي لنادي توتنهام وللمنتخب الإنجليزي في إحراز 280 هدفًا مع توتنهام في 435 مباراة، كما أحرز مع المنتخب الإنجليزي 58 هدفًا في 84 مباراة دولية.

هاري كين الهداف التاريخي
كين – المصدر @HKane

ويبحث كين عن الرحيل والانضمام إلى فريق ينافس على البطولات في صيف العام الحالي.

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