توثيق أول ولادة عذرية لتمساح في كوستاريكا

وثق العلماء أول حالة ولادة عذرية معروفة لأنثى تمساح كانت تعيش في عزلة لمدة 16 عامًا في حديقة حيوان في كوستاريكا.

ووفقًا للدراسة التي نشرت في دورية “بيولوجي ليترز” ، وضعت أنثى التمساح الأمريكي 14 بيضة في عام 2018 داخل حظيرتها، وهي ليست ظاهرة غريبة بين الزواحف التي تعيش في الأسر، ولكن ما أثار دهشة العلماء أنه جاء بعد حضانة البيض لثلاثة أشهر والعثور على بيضة تحتوي على تمساح ولد ميتًا ومكتمل التكوين.

وتشير الدراسة إلى أن العلماء فحصوا التركيب الجيني لجنين التمساح، ووجدوا أن تسلسل الحمض النووي يظهر أنه نتج عن تكاثر عذري اختياري، أي التكاثر دون مساهمة جينية من الذكور.

التكاثر العذري

وظاهرة التكاثر العذري الاختياري، أو ما تعرف باسم “الولادة العذرية”، موثقة في أنواع أخرى من الأسماك والطيور والسحالي والثعابين.

وبحسب العلماء فإن هذه الحالة هي أول مثال معروف بين التماسيح، حيث يمكن أن تتطور خلية بويضة الأنثى إلى جنين دون تخصيبها بواسطة خلية منوية من ذكر.

وعند صنع خلية البويضة، تنقسم الخلية الأرومية إلى أربع خلايا: واحدة تصبح خلية البويضة وتحتفظ بالتراكيب الخلوية الرئيسية والسيتوبلازم الذي يشبه الهلام، بينما تحتوي الخلايا الأخرى على مواد جينية إضافية، ومن ثم تعمل إحدى هذه الخلايا بشكل أساسي كخلية منوية وتندمج مع البويضة لتصبح “مخصبة”.

ويرى العلماء أن حالة “الولادة العذرية” في كوستاريكا يمكن أن تكشف عن معلومات جديدة عن أسلاف التماسيح من الحيوانات التي عاشت على الأرض في العصر الترياسي قبل نحو 250 مليون سنة.