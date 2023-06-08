Icon

كريم بنزيما يصل إلى ملعب الجوهرة Icon وظائف شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي Icon اصطياد قرش التهم سائحًا روسيًّا بالشواطئ المصرية Icon وظائف شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة Icon برنامج حفل كريم بنزيما في الجوهرة Icon ضبط 1559 مركبة مخالفة في السعودية Icon الغذاء والدواء تعاقب 24 صيدلية خالفت نظام توفر الأدوية Icon شبيه كريم بنزيما يتواجد في مدرجات الجوهرة المشعة Icon عبدالعزيز بن سلمان: الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق يعزز أمن الطاقة Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا برئيس وزراء الهند Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
عاشت في عزلة لمدة 16 عامًا في حديقة حيوان

توثيق أول ولادة عذرية لتمساح في كوستاريكا

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٦ مساءً
توثيق أول ولادة عذرية لتمساح في كوستاريكا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق العلماء أول حالة ولادة عذرية معروفة لأنثى تمساح كانت تعيش في عزلة لمدة 16 عامًا في حديقة حيوان في كوستاريكا.

ووفقًا للدراسة التي نشرت في دورية “بيولوجي ليترز” ، وضعت أنثى التمساح الأمريكي 14 بيضة في عام 2018 داخل حظيرتها، وهي ليست ظاهرة غريبة بين الزواحف التي تعيش في الأسر، ولكن ما أثار دهشة العلماء أنه جاء بعد حضانة البيض لثلاثة أشهر والعثور على بيضة تحتوي على تمساح ولد ميتًا ومكتمل التكوين.

قد يهمّك أيضاً
عواصف وأمطار بـ 3 مناطق والمدني يُحذر

عواصف وأمطار بـ 3 مناطق والمدني يُحذر

أمانة منطقة المدينة المنورة تعلن عن وظائف شاغرة

أمانة منطقة المدينة المنورة تعلن عن وظائف شاغرة

وتشير الدراسة إلى أن العلماء فحصوا التركيب الجيني لجنين التمساح، ووجدوا أن تسلسل الحمض النووي يظهر أنه نتج عن تكاثر عذري اختياري، أي التكاثر دون مساهمة جينية من الذكور.

التكاثر العذري

وظاهرة التكاثر العذري الاختياري، أو ما تعرف  باسم “الولادة العذرية”، موثقة في أنواع أخرى من الأسماك والطيور والسحالي والثعابين.

وبحسب العلماء فإن هذه الحالة هي أول مثال معروف بين التماسيح، حيث يمكن أن تتطور خلية بويضة الأنثى إلى جنين دون تخصيبها بواسطة خلية منوية من ذكر.

وعند صنع خلية البويضة، تنقسم الخلية الأرومية إلى أربع خلايا: واحدة تصبح خلية البويضة وتحتفظ بالتراكيب الخلوية الرئيسية والسيتوبلازم الذي يشبه الهلام، بينما تحتوي الخلايا الأخرى على مواد جينية إضافية، ومن ثم تعمل إحدى هذه الخلايا بشكل أساسي كخلية منوية وتندمج مع البويضة لتصبح “مخصبة”.

ويرى العلماء أن حالة “الولادة العذرية” في كوستاريكا يمكن أن تكشف عن معلومات جديدة عن أسلاف التماسيح من الحيوانات التي عاشت على الأرض في العصر الترياسي قبل نحو 250 مليون سنة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

برانكو: التواجد في مجموعة الأخضر اختبار قوي لنا
آخر الاخبار

برانكو: التواجد في مجموعة الأخضر اختبار قوي...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير
وظائف

وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير

وظائف
وظائف بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة
حصاد اليوم

وظائف بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة

حصاد اليوم
ريانة وعلي القرني يصعدان مركبة دراغون ولقطات مباشرة من قلب الحدث
السعودية اليوم

ريانة وعلي القرني يصعدان مركبة دراغون ولقطات...

السعودية اليوم
لليوم الثاني.. ريانة والقرني يجريان تجربة علمية لطلبة التعليم
السعودية اليوم

لليوم الثاني.. ريانة والقرني يجريان تجربة علمية...

السعودية اليوم
الزكاة: سارعوا في تصحيح وضع منشأتكم قبل انتهاء مبادرة الإعفاء
السعودية اليوم

الزكاة: سارعوا في تصحيح وضع منشأتكم قبل...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

وظائف
حادث نادر للغاية.. عقرب يلدغ سيدة في الجو
غرائب

حادث نادر للغاية.. عقرب يلدغ سيدة في...

غرائب