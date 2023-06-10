توجيه تهمة الشروع بالقتل لسوري طعن 4 أطفال في فرنسا

وتعرض الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين عام وثلاثة أعوام، لهجوم بسكين في حديقة عامة في البلدة الواقعة بمنطقة جبال الألب يوم الخميس الماضي.

وقال المحققون إن أفعال الرجل سوري المولد، عبدالمسيح حنون، لا يبدو أنها مرتبطة بالإرهاب. وأضافوا أن المشتبه به البالغ من العمر 31 عامًا ظل صامتًا في مقابلات الشرطة.

تهمة الشروع بالقتل

وقد مثُل المشتبه أمام قاض ووضع رسميًا قيد التحقيق بتهمة الشروع في القتل، وسيظل رهن الاحتجاز. وصدم الهجوم الوحشي على الضحايا الصغار، إذ تم تصوير المشهد المرعب بالفيديو، الفرنسيين.

ووصف الرئيس إيمانويل ماكرون ذلك بأنه “عمل جبان”، وزار المنطقة الجنوبية الشرقية، أمس الجمعة، لزيارة الضحايا وعائلاتهم في المستشفى.

سياسة الهجرة في فرنسا

وأثار الهجوم أيضًا مزيدًا من الجدل العنيف حول سياسة الهجرة في فرنسا، بعد أن تبين أن المشتبه به يتمتع بوضع اللاجئ في السويد، كما أنه طلب اللجوء في فرنسا وإيطاليا وسويسرا دون جدوى. وقال ممثلو الادعاء إن الأطفال الأربعة، من بينهم طفلة بريطانية كانت تقضي إجازة مع والديها في آنيسي، لم يعودوا الآن في حالة حرجة بالمستشفى.

طفلة تعرضت للطعن وأضافوا أن الطفلة البريطانية تعرضت للطعن مرة واحدة من قبل المهاجم وأصيبت بجروح خطيرة، لكنها لم تتعرض لإصابات تهدد حياتها. كما أن شخصين بالغين، أصيبا خلال الهجوم، هما أيضًا في مأمن من دائرة الخطر. وأكد ممثلو الادعاء أن أحد البالغين، الذي طعنه المهاجم في البداية، أصيب برصاصة من الشرطة، بينما كان الضباط يحاولون إيقاف المعتدي.