Icon

كريم بنزيما لجماهير الاتحاد: لا أستطيع الانتظار Icon إعصار بيبارجوي لن يؤثر على السعودية Icon العدل الدولية ترفض طلبًا أمريكيًا بخصوص قضية ضد روسيا Icon الأقمار الصناعية توثق خرق الهدنة في السودان Icon طلائع حجاج كوت ديفوار المستفيدون من مبادرة طريق مكة يصلون المدينة المنورة Icon تاليسكا : لا مشكلة مع النصر بسبب اهتمامي بالموسيقى Icon جهود كبيرة لوزارة الحج لخدمة ضيوف الرحمن في المدينة المنورة Icon الزامل: رباعي النصر القدامى يشوهون تاريخ النادي العريق Icon توجيه تهمة الشروع بالقتل لسوري طعن 4 أطفال في فرنسا Icon عرفات ومنى تسجلان أعلى درجات الحرارة بالعالم أمس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أثار الحادث جدلًا بشأن سياسة الهجرة في فرنسا

توجيه تهمة الشروع بالقتل لسوري طعن 4 أطفال في فرنسا

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٥ مساءً
توجيه تهمة الشروع بالقتل لسوري طعن 4 أطفال في فرنسا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال ممثلو الادعاء الفرنسي إن رجلًا، يشتبه في طعنه لأربعة أطفال صغار في متنزه في بلدة آنيسي جنوب شرقي البلاد، محتجز الآن بتهمة الشروع في القتل.

حادث طعن الأطفال

وتعرض الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين عام وثلاثة أعوام، لهجوم بسكين في حديقة عامة في البلدة الواقعة بمنطقة جبال الألب يوم الخميس الماضي.

قد يهمّك أيضاً
الأمن العام : اسألوا عن المستندات اللازمة قبل استثمار أموالكم

الأمن العام : اسألوا عن المستندات اللازمة قبل استثمار أموالكم

خدمة الترميز تحفظ الأمتعة وتضمن وصولها لمقر سكن الحجاج بآمان

خدمة الترميز تحفظ الأمتعة وتضمن وصولها لمقر سكن الحجاج بآمان

وقال المحققون إن أفعال الرجل سوري المولد، عبدالمسيح حنون، لا يبدو أنها مرتبطة بالإرهاب. وأضافوا أن المشتبه به البالغ من العمر 31 عامًا ظل صامتًا في مقابلات الشرطة.

تهمة الشروع بالقتل

وقد مثُل المشتبه أمام قاض ووضع رسميًا قيد التحقيق بتهمة الشروع في القتل، وسيظل رهن الاحتجاز. وصدم الهجوم الوحشي على الضحايا الصغار، إذ تم تصوير المشهد المرعب بالفيديو، الفرنسيين.

ووصف الرئيس إيمانويل ماكرون ذلك بأنه “عمل جبان”، وزار المنطقة الجنوبية الشرقية، أمس الجمعة، لزيارة الضحايا وعائلاتهم في المستشفى.

سياسة الهجرة في فرنسا

وأثار الهجوم أيضًا مزيدًا من الجدل العنيف حول سياسة الهجرة في فرنسا، بعد أن تبين أن المشتبه به يتمتع بوضع اللاجئ في السويد، كما أنه طلب اللجوء في فرنسا وإيطاليا وسويسرا دون جدوى.

وقال ممثلو الادعاء إن الأطفال الأربعة، من بينهم طفلة بريطانية كانت تقضي إجازة مع والديها في آنيسي، لم يعودوا الآن في حالة حرجة بالمستشفى.

طفلة تعرضت للطعن

وأضافوا أن الطفلة البريطانية تعرضت للطعن مرة واحدة من قبل المهاجم وأصيبت بجروح خطيرة، لكنها لم تتعرض لإصابات تهدد حياتها.

كما أن شخصين بالغين، أصيبا خلال الهجوم، هما أيضًا في مأمن من دائرة الخطر. وأكد ممثلو الادعاء أن أحد البالغين، الذي طعنه المهاجم في البداية، أصيب برصاصة من الشرطة، بينما كان الضباط يحاولون إيقاف المعتدي.

صور المشتبه به

وبث التلفزيون الفرنسي صورًا للمشتبه به، الذي لم يُكشف عن اسمه رسميًا، أثناء نقله من مركز الشرطة قبل مثوله أمام قاض.

وأظهرت لقطات تلفزيونية المشتبه به وهو يُنقل على نقالة إلى سيارة سوداء في الجزء الخلفي من مركز الشرطة، ثم قافلة من المركبات تغادر المنطقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الظهور الأول لوالدة رجوة آل سيف في حفل الحناء
العالم

الظهور الأول لوالدة رجوة آل سيف في...

العالم
ترميم توقع عددًا من الاتفاقيات واستنساخ تجربتها بمنطقة الرياض
السعودية اليوم

ترميم توقع عددًا من الاتفاقيات واستنساخ تجربتها...

السعودية اليوم
دب جائع يقتحم مخبزًا ويلتهم 60 كعكة بأمريكا
غرائب

دب جائع يقتحم مخبزًا ويلتهم 60 كعكة...

غرائب
قرار منع دخول المقيمين للعاصمة المقدسة إلا بتصريح يدخل حيز التنفيذ
السعودية اليوم

قرار منع دخول المقيمين للعاصمة المقدسة إلا...

السعودية اليوم
66 وظيفة شاغرة في فروع الأهلي إسناد
وظائف

66 وظيفة شاغرة في فروع الأهلي إسناد

وظائف
منع أكبر بورصة تشفير بالعالم من الوصول للنظام المصرفي الأمريكي
العالم

منع أكبر بورصة تشفير بالعالم من الوصول...

العالم
سقوط لوحة إعلانية في جازان جراء الأمطار
السعودية اليوم

سقوط لوحة إعلانية في جازان جراء الأمطار

السعودية اليوم
مدني الرياض يخمد حريقًا في مركبة بمحطة وقود
السعودية اليوم

مدني الرياض يخمد حريقًا في مركبة بمحطة...

السعودية اليوم