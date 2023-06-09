توجيه 37 تهمة لترامب في قضية أرشيف البيت الأبيض

تم توجيه 37 تهمة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية أرشيف البيت الأبيض.

أسرار نووية

ووفقًا لتقارير إعلامية، ضمت اللائحة الاتهامية احتفاظ ترامب بوثائق تتضمن أسرارًا نووية بعد مغادرته البيت الأبيض.

وجلبت لائحة اتهام دونالد ترامب بتهمة إساءة التعامل مع وثائق سرية في منزله في فلوريدا الانتباه مجددًا إلى واحدة من أبرز القضايا في تاريخ وزارة العدل الأمريكية.

وتمثل التهم الفيدرالية أكبر خطر قانوني حتى الآن بالنسبة لترامب الذي يحاول استعادة البيت الأبيض في انتخابات 2024، حيث تأتي بعد أقل من ثلاثة أشهر من توجيه الاتهام إليه في نيويورك بـ 34 تهمة جناية بتزوير سجلات تجارية.