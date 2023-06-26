توزيع أساور معصم اليد للزائر الصغير بالمسجد الحرام

تقوم وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية بشؤون الحرمين، ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية عبر إدارة خدمة الزائر الصغير، بتوزيع أساور معصم اليد للزائر الصغير في المسجد الحرام، ضمن مبادرة حفاوة التي تندرج ضمن حملة الرئاسة “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا” في عامها الحادي عشر تحت شعار “من الوصول إلى الحصول”.

أرقى الخدمات

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية سعود بن عطية الزهراني، استعداد الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية وإدارتها التابعة من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية؛ لتقديم أفضل وأرقى الخدمات الاجتماعية والإنسانية وإرشاد وتوعية القاصدين بالمسجد الحرام للمواقع المكانية داخل المسجد الحرام وساحاته وتقديم خدمة أساور معصم اليد للزائر الصغير، موضحًا فيها اسم الطفل وولي أمره ورقم التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية والإدارات بالمسجد الحرام بمختلف المجالات الاجتماعية، وتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز وفق رؤية الرئاسة التطويرية (2024) في إثراء تجربة ضيف الرحمن المنبثقة من رؤية المملكة الطموحة (2030) في خدمة ضيوف الرحمن.